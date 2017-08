De yngste fejrede ny vuggestue

ØSTERILD: Torsdag eftermiddag blev der holdt et festligt rejsegilde, hvor et kor af børn sang med på Mariehønen Evigglad. Anledningen var, at man nu er ved at komme ganske tæt på, at der også er en vuggestue i Østerild. Nybygningen bliver på 26 kvadratmeter til et krybberum og med inddragelse af det gamle kreative værksted, så løber vuggestueafdelingen op i 100 kvadratmeter, som indvies 1. november. Det oplyser Lars Ravnsmed, som er leder af den integrerede institution.

- Det bliver et kæmpe aktiv for Østerild, siger Lars Ravnsmed, som fortæller, at der er skrevet to børn op til start 1. november og yderligere to til 1. januar 2018. Samlet set er den nye vuggestue estimeret til 5-8 børn.

I øjeblikket er der ikke planer om at ansætte flere folk.

- Vi laver rotationer mellem de ansatte til at begynde med, siger han.

Det blev besluttet, at Børnehaven Kernehuset skal udvides med en vuggestue, efter kommunen havde lavet en spørgeskemaundersøgelse. Udvidelsen sker efter, at Børnehaven Kernehuset tidligere stod til at lukke. Tilsyneladende bakker byens borgere op om projektet, for i hvert fald 17 børn er kommet til i løbet af 2016 og 2017.

- Nu føler vi os mindre lukningstruet, siger pædagog Trine Bojesen, inden de røde pølser blev delt ud til alle børnene.