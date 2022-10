Debutant fik barsk start på valgkampen: Blev kørt ned, da han hængte valgplakater op

THISTED:Bilen kom godt nok kørende fra venstre. Og rød var den. Alligevel vil Brian Nielsen, spidskandidat for Nye Borgerlige i Thisted og Morsø kommuner til Folketingsvalget 1. november, ikke påstå, at han har været udsat for et attentat fra "de røde".

- Nej, det var min egen skyld, at jeg blev påkørt. Jeg så mig ikke for. Det vil sige, det gjorde jeg, både til højre og til venstre, men den her bil var åbenbat i en blind vinkel, og jeg kunne ikke høre den, for det var en elbil. Og så gik det galt, siger Brian Nielsen.

Uheldet skete lørdag eftermiddag ved et-tiden. Brian Nielsen var sammen med et par hjælpere ude for at hænge valgplakater for sig selv op i lygtepælene på Simons Bakke i Thisted.

- Jeg havde lige hængt en plakat op ved busstoppestedet over for maltfabrikken og ville hurtigt krydse vejen for at hente flere plakater i min bil. Jeg ser, at der ingen trafik er fra højre, og der er heller ingen biler fra venstre. Jeg går ud på vejen og når lige at tænke, at der er noget galt, så jeg vender mig om, og ser denne hybridbil komme mod mig. Så hopper jeg! Ved at jeg gør det, havner jeg på motorhjelmen, rammer forruden og bliver slynget en tre meter hen ad vejen bag bilen. Så ligger jeg der og roder rundt, siger den uheldige kandidat.

Bilen, der ramte Brian Nielsen, fik bule på kølerhjelmen og knust forrude. Privatfoto

Det James Bond-lignende hop gjorde, at Brian Nielsen ikke havnede under bilen eller fik benene knust af kofangeren. Bilisten stoppede op og skyndte sig hen til trafikofferet, der dog var i stand til at rejse sig ved egen hjælp.

- Jeg blev ramt på låret og endeballen. Ikke værre end at jeg fortsatte plakatophængningen resten af dagen. Jeg skal til tjek på sygehuset, men det har mest noget at gøre med forsikringen. Det gør dog stadigvæk ondt, siger Brian Nielsen.

Han var dog også på sygehuset mandag, for én ulykke kommer sjældent alene.

- Det var en planlagt operation i min højre hånd. Den betyder, at jeg ikke må køre bil de næste fire uger, og jeg kan heller ikke skrive. Men jeg kan vel finde ud af at sætte et kryds ved mig selv på valgdagen, joker Brian Nielsen.

Tilbage i en fjern fortid scorede SF's formand Aksel Larsen mange stemmer, da han brækkede benet midt i en valgkamp. Tiden vil vise, om Brian Nielsens samlede skavanker er nok til at score en stemmegevinst.