Defekt kostede podieplads for Malthe: Jeg kørte så stærkt, at bilen var ved at overophede

PORTUGAL:Malthe Jakobsen lå lunt i svinget til en podieplacering ved årets sidste afdeling af European Le Mans Series på Portimão-banen i Portugal. En defekt startermotor betød imidlertid, at den hurtige thybo aldrig så det ternede flag.

Årets sidste løb så ellers længe ud til at blive en spændende affære set med lokale briller. Fra tredje startplacering kørte Malthe Jakobsens italienske teamkammerat, Lorenzo Veglia, bilen i front af feltet og kunne efter en times kørsel overlade det varme sæde til James Dayson.

Canadieren kørte et stabilt stint inden Malthe Jakobsen blev sendt i bilen for at afslutte løbet. Selvom thyboen befandt sig på tredjepladsen var der risiko for at rykke ned på fjerdepladsen mod slutningen af løbet:

- Vi vidste, at jeg formentlig skulle i pit og få en smule mere benzin på bilen, og det ville med stor sandsynlighed koste tredjepladsen, fortæller Malthe, som gav alt, hvad han havde for at køre sig til et forspring.

Forspringet blev skabt, og teamets beregninger forudsagde, at han efter det hurtige pitstop lige akkurat ville komme tilbage i løbet på tredjepladsen. Men så skete der det, som nogle gange sker i motorsportens ubarmhjertige verden:

- Der skete ingenting, da jeg trykkede på knappen for at starte motoren efter pitstoppet. Det gik hurtigt op for teamet, at noget var galt, og da motorcoveret kom af, var det tydeligt at starteren var færdig, lyder det fra en rolig Malthe Jakobsen, som lige dér så årets anden podieplacering forsvinde ud i horisonten.

- Det ser ud til, at varmen fra gearkassen simpelthen har smeltet nogle af delene i starteren. Hvis jeg skal tage noget positivt ud af det her, så må det da være, at jeg har kørt så stærkt, at bilen var ved at overophede, griner Malthe og fortsætter:

- Det er altid træls at udgå. Endnu mere træls at udgå fra en podieplacering, men omvendt ved jeg ikke om det var lykkedes at komme ud på tredjepladsen, eller om noget andet var gået galt. Jeg tror til gengæld, at det er årets første tekniske fejl på bilen, og det vidner om, hvor dygtigt et team, jeg kører for, siger Malthe Jakobsen med henvisning til RLR Msport-teamet, som thyboen for nylig forlængede sin kontrakt med.

Med sæsonen afsluttet bliver der igen tid til at fokusere på lærepladsen hos Akea Automation og en masse forberedelser til 2021-sæsonen, naturligvis.

- Selvom vi holder vinterpause skal formen jo holdes ved lige, og jeg vil også rundt og besøge mine sponsorer, når coronasituationen tillader det. Der er masser at give sig til, så jeg regner ikke med at komme til at kede mig, siger thyboen.