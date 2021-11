Defensive udfordringer: Nors tabte for anden kamp i træk

Nors BK

Tornby

29-35

Håndbold, 3. division herrer

NORS:Nors skulle søndag forsøge at rejse sig ovenpå torsdagens nederlag i bundbraget mod Nøvling, da de mødte Tornby på hjemmebane i 3. division. Spillemæssigt var der forbedringer at spore, men desværre for thyboerne så endte det med et nederlag på 29-35. Særligt i defensiven havde hjemmeholdet svært ved at få fat.

- Vi mødte ganske enkelt et bedre hold end os. Drengene kæmpede og gjorde det godt, men vi fik aldrig styr på vores forsvar, og så manglede vi redninger, siger Nors-træner Anders Heshe.

Fra kampens start kom gæsterne fra Tornby med fuld appel, og Nors havde problemer med at stoppe Tornbys skytter. I offensiven kom hjemmeholdet dog frem til gode chancer, men til halvleg var Nors bagud med 13-17.

Efter pausen begyndte Tornby at trække fra, og Nors kom bagud med 20-27. I kampens sidste fase, forsøgte værterne sig med et offensivt forsvar, og det fik thyboerne tilbage i omgangshøjde. Med fire minutter tilbage var måldifferencen formindsket til fire mål, men Tornby snørede sækken til sidst, og Nors endte med at tabe med 29-35.

- Gassen gik lidt af ballonen for os i anden halvleg. Tornby er et rigtig godt hold, og der er ingen skam i at tabe til en bedre modstander, siger Anders Heshe.

Pausestilling: 13-17

Mål: Morten Stefansen 7, Sune Brink 5, Dres Johansen 4, Thomas Schmidt 4, Kasper Gravesen 3, Mathias Hangaard 2, Laurits Enggård 3 og Lars Nielsen 1.