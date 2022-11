Defensiven svigtede, da Mors-Thy 2 tabte

THISTED:Mors-Thys hold i herrernes 2. division kæmper for at holde trit med topholdende i rækken. Lørdag skulle de forsøge at hente point på hjemmebane mod Aars, der inden kampen var at finde under nedrykningsstregen. Efter en kamp hvor Mors-Thy aldrig fik fat defensivt, endte ligareserverne med at tabe med 33-35.

- Vi fik aldrig styr på defensiven. Særligt deres højreback voldte store problemer, og vi tabte lidt for mange direkte dueller, siger Rasmus Herbst, der i fraværet af Lars Krarup og Flemming Hangaard var en del af trænerteamet i lørdagens kamp.

Mors-Thy fik en forfærdelig start på kampen, hvor ikke meget fungerede, og hjemmeholdet kom bagud. Som halvlegen skred frem, fik Mors-Thy hentet gæsterne, men den evige jagt på modstanderen kostede mange kræfter. Offensiven drev værket i første halvleg, men den svage defensiv gjorde, at holdet var bagud med 14-16.

I anden halvleg fortsatte de defensive problemer for hjemmeholdet, hvilket betød, at hjemmeholdet altid skulle komme fra baghjul. Det medførte, at Mors-Thy 2 brugte mange kræfter og samtidig blev angrebsspillet en smule stresset. I slutfasen var Mors-Thy fortsat bagud og forsøgte sig med et helbanepres for at presse Aars. Aars holdte dog hovederne kolde, og Mors-Thy 2 tabte med 33-35.

- Vi var ikke helt klar fra kampens start, og det gjorde, at vores spil blev meget hektisk og stresset i resten af kampen, fordi vi skulle jagte hele tiden, siger Rasmus Herbst.