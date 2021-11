Delte lydfil på nettet uden samtykke: Kristian føler sig truet af kommunen

THISTED:Kristian Bro, der stiller op til kommunalvalget på sin egen liste ”Sten i Skoen”, har modtaget en henstilling fra Thisted Kommune, efter han har delt flere videoer på sin Facebookside.

Videoerne indeholder en optagelse af Kristian Bro, der taler i telefon med en medarbejder på jobcentret.

Men medarbejderen har ikke givet samtykke til, at samtalen skulle offentliggøres. Faktisk vidste vedkommende slet ikke, at samtalen blev optaget.

Det har fået Thisted Kommune til at reagere. Først i et brev fremsendt 21. oktober til Kristian Bro.

- Da jeg fik deres brev, fjernede jeg videoerne fra Facebook, siger Kristian Bro, der kontaktede jobcentret, fordi han ville ansætte en hjælper under valgkampen.

Han gjorde et forsøg på at forvanske lyden på optagelsen, hvorefter han lagde en enkelt video op igen.

- Så fik jeg minsandten et brev i min e-boks om, at det heller ikke var godt nok. Og kommunen truede mig med, at hvis jeg ikke fjernede den, kunne det have konsekvenser for min sagsbehandling på jobcentret, siger Kristian Bro, der fik brev nummer to fra kommunen 26. oktober.

Af brevet fremgår det, at ”... såfremt du igen offentliggør personoplysninger vedrørende en af Jobcentrets medarbejdere, vil det få konsekvenser for din mulighed for at få Jobcentrets bistand til blandt andet at rekruttere medarbejdere.”

Kristian Bro mener, at kommunen er ude efter ham, og derfor har han sendt brevet til Nordjyske:

- Jeg synes, det er en sjov historie, fordi kommunen er sådan efter mig. De truer mig simpelthen, siger han.

Sekretariatschef for Ledelsessekretariatet i Thisted Kommune Susanne Tjørnelund Meisner forklarer, at kommunen blot forsøger at beskytte sine ansatte:

- Det beklageligt, hvis Kristian Bro føler sig chikaneret. Det er ikke hensigten, siger hun og fortsætter:

- Vi har bedt Kristian Bro fjerne den pågældende lydfil, fordi den er optaget uden at den pågældende medarbejder har givet samtykke til optagelsen. Ved at offentliggøre samtalen overtræder Kristian Bro databeskyttelsesreglerne.