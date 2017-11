Demonstration: Slagord for velfærd

THISTED: Som et led i en landsdækkende kampagne, der ønsker at sætte fokus på øget velfærd for alle i Danmark, havde en gruppe borgere lagt an til en lille happening tirsdag eftermiddag på Store Torv.

- Det er en dag, som er søsat af fagbevægelsen, og det vil vi som lokal forening gerne bakke op om, sagde Berit Raldin fra Enhedslisten, inden hun gik på talerstolen.

Alle kunne melde sig som taler, da der var åben mikrofon. Dog havde man maks. fem minutter.

- Vi er her for at vise flaget, og vi er for at sige ja til velfærd. Vi vil råbe Christiansborg op, sagde Berit Raldin, som ønsker, at der skal fokus på stoppe nedbrydningen af velfærdsstaten.

- Uligheden er steget voldsomt, og det er blevet en konkurrencestat med regneark. Nu er nok nok, for vi har råd til velfærd, sagde Berit Raldin.

Kampagnen "Danmark for Velfærd" udspringer af fagforeningernes møde i begyndelsen af oktober, hvor tillidsfolk over hele landet besluttede af lave en landsdækkende kampagnedag for at lægge pres på politikerne og tage velfærdsstaten alvorlig.

- Forringelser er ikke nødvendige. Danmark er et rigt land, og det er det på grund af vores velfærdsstat, sagde Berit Raldin. Hanne Søvndal fra Snedsted var også taget til demonstration.

- Jeg betaler gerne mere i skat, for sygdom kan ramme os alle, sagde Hanne Søvndal.

For hende handler velfærd også om tryghed, skoler og gode forhold for idrætslivet.

- Det er jo en forebyggende indsats, sagde hun.