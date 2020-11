Demonstration i Thisted: Ja til minkavl, nej til epidemilov

THISTED:Ja til fortsat minkavl i Danmark. Nej til en ny epidemilov.

Det er det dobbelte budskab bag en demonstration på Store Torv i Thisted fredag formiddag.

Initiativet er taget af Heidi Jensen fra Skjoldborg, som også - trods regeringens kraftige henstilling om, at borgerne i bl. a. Thisted Kommune skal holde sig inden for kommunegrænsen - opfordrer deltagerne til at rejse til København, hvor der senere fredag er en demonstration foran Christiansborg.

Heidi Jensen bor i et område med mange minkfarme, men hun har ikke selv direkte tilknytning til erhvervet, som er truet af udslettelse efter regeringens påbud om, at alle mink i Danmark skal aflives.

- Men det er et vigtigt erhverv, og jeg har snakket med utroligt mange minkavlere. De er grædefærdige, fortæller Heidi Jensen.

Samtidig er hun overbevist om, at de fleste, som er imod nedslagtningen af mink, også er modstandere af den nye epidemilov, som er på vej til at blive vedtaget. En lov, som ifølge Heidi Jensen vil give mulighed for både at tvangsfjerne børn og for at vaccinere folk mod deres vilje.

En demonstration kan jo risikere at blive en supersprederbegivenhed?

- Jeg har fået tilladelse af politiet til at samle 500 mennesker. Vi kan sprede os på torvet, og folk må tage mundbind på, hvis de vil, siger Heidi Jensen.

Vi behøver ikke at følge anbefalingerne

Hun erkender, at hun med sin opfordring om at demonstrere i København er på kant med regeringen, der "på det kraftigste" har anbefalet bl. a. thyboerne at blive i deres kommune.

- Vi behøver ikke at følge anbefalingerne. Jeg er en stor modstander af Socialdemokratiet og af Mette Frederiksen. Halvdelen af det, hun udtaler sig om, passer ikke, siger Heidi Jensen.

Alligevel håber hun at se statsministerens partifælle, borgmester Ulla Vestergaard, til demonstrationen på Store Torv. Her har hun i øvrigt inviteret politikere fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige til at komme og tale. Foreløbig har Lars Christiansen, folketingskandidat for sidstnævnte parti, sagt ja.