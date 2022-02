Demonstration mod politikere: Politiet dæmpede musik

THISTED:En patrulje fra Midt- og Vestjyllandt Politi måtte ved 16.30-tiden fredag eftermiddag bede en flok demonstranter på Store Torv i Thisted om at skrue ned for musikken, da demonstranterne var samlet for at protestere mod politikerne i Thisted Kommune.

- Demonstrationen var ikke anmeldt og derfor ulovlig. Og demonstranterne var blevet anmeldt for at have spillet alt for høj musik, så derfor bad vi dem om at dæmpe musikken, forklarer vagtchef Anders Hansen, Midt- og Vestjyllands Politi.

Politiet forhindrede ikke demonstranterne i at stå på Store Torv.

- De må gerne stå og demonstrere mod politikerne. Det gør vi ikke noget ved. Og demonstranterne sagde da også, at de ville komme igen lørdag mellem klokken 12 og 15. Dermed betragter vi lørdagens demonstration i det tidsrum som anmeldt. Men selvfølgelig har vi pålagt dem, at de skal spille deres musik i et tåleligt niveau, forklarer vagtchefen.

Ifølge ham havde demonstranterne ikke de store bannere med deres budskab, men demonstrationen kunne sagtens være mod nogle udtalelser, som Thisteds borgmester iels Jørgen Pedersen er citeret for på Børsens hjemmeside, hvor han blev foreholdt, at Thisted Komune har investeret i russiske statsobligationer.

Men i hvert fald gentages demonstrationen lørdag fra middag og tre timer frem.