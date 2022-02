Den er 56 meter lang, våd og lilla - og de glæder sig til at vise den frem

VIGSØ:Hvad er 56 meter langt, lilla og spækket med LED-lys?

Svaret finder vi hos Vigsø Feriecenter, der fredag har premiere på deres længe ventede nye attraktion:

En topmoderne vandrutschebane.

- Den nye rutschebane er seks meter længere end den gamle, den har en større diameter, og så er den generelt mere sikker, siger teknisk chef Peter Geertsen.

Der er nemlig sket meget, siden badelandet blev indviet i 1986. Dengang var det Skandinaviens største, og folk valfartede til for at opleve den eksotiske attraktion med tropetemperaturer og vandrutschebane.

- Det er jo overhalet mange gange siden, men fordi, de byggede i kvalitetsmaterialer dengang, så fremstår det stadig flot, siger Lise Lotte Korsgaard, der arbejder i feriecentrets reception.

Hele badelandet har fået en overhaling for at blive klart til de mange gæster i uge 7.

Badelandet har været lukket siden december, hvor håndværkerne har været i gang, ikke bare med vandrutschebanen, men også med en generel opdatering af badelandet:

- Der er blevet malet, og så har vi fået kulørte lys sat op, så vi har mulighed for at lave det lidt festligt, når der for eksempel kommer skoleklasser og lejer badelandet efter almindelig lukketid, forklarer Peter Geertsen.

Badelandet er almindeligvis lukket en periode over jul og nytår, men i år har lukningen været ekstra lang på grund af ombygningen, og det har kunnet mærkes på efterspørgslen:

- Vi har flere, der spørger, hvornår vi dog åbner igen. Mine egne børn tæller ned til, at de kan komme ud og prøve den nye rutschebane, siger Lise Lotte Korsgaard.

Udover badelandet er feriecentrets reception også nyrenoveret, for om lidt ringer klokken ud, og så er der vinterferie i det midt- og vestjyske.

- Vi er fuldt belagt i uge syv, så vi glæder os meget til at byde alle gæsterne velkommen. Det er dejligt at se, at gæsterne bakker op, og vi hører, at de virkelig har savnet at komme af sted under corona, siger Lise Lotte Korsgaard.

Prisen på 56 meter lilla vandrutschebane er hemmelig, men den er bestemt ikke billig, understreger Peter Geertsen.