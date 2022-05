Den er ikke til salg, men: Kunderne er vilde med mors score-kjole fra 1940'erne

NYKØBING:Gennem mange år har kvinderne kunnet gå på opdagelse i Conni Pedersens damemode-butik Shoppen i Nykøbings gågade.

Og mange har bemærket den blomstrede kjole, der til at starte med hang over et tøjstativ i butikken.

- Mange kom med den og spurgte, om jeg havde den i fx en størrelse large . Det havde jeg ikke, smiler Conni Pedersen.

Kjolen er nemlig fra 1940'erne og tilmed et arvestykke.

- Det er den kjole, som min mor Edith brugte i byen, når hun skulle score drenge i byen, griner Conni Pedersen.

Edith Pedersen døde i 1987, 63 år gammelt.

Men med kjolen, der nu er blevet hængt op på væggen, bliver mindet holdt i hævd.