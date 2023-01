Den fjerde højtid er tilbage: Endelig er det tid til bajere og gule ærter

THISTED:Som cirkusheste, der vejrer savsmuld, kom glade aktionærer i hobetal vrimlende med let fjedrende træd til Thyhallen lørdag eftermiddag.

I tre år har de hungret efter atter at komme på græs til denne fjerde højtid i Thy, hvor generalforsamlingen på Thisted Bryghus er den oplagte undskyldning for kortspil, hyggeligt samvær og traditionsbestemt indtag af gule ærter og øl i rigelige mængder.

Allerede en time inden generalforsamlingens start var der godt fyldt op ved bordene i hallen. For første gang var alle aktionærerne samlet i samme sal, takket være den nylige udbygning af Hal A, siddende bænket ved utallige langborde med grønne duge.

Helle Sørensen fra Salling (TV) og Jette Nygaard fra Thisted nød begge den mørke Limfjords IPA, der var stillet frem til generalforsamlingens deltagere. Foto: Bo Lehm

Selvom salen var absolut mandsdomineret, var der alligevel enkelte kvindelige deltagere, der kunne bryde op i havet af blå skjorter. To af dem var Helle Sørensen fra Salling og Jette Nygaard fra Thisted.

- Det er første gang, jeg er med i år. Jeg kan godt se, at vi kvinder er lidt i undertal, sagde Helle Sørensen, der var én af de mange frivillige, der var ude for at sanke porse til Thisted Bryghus' produktion af Porse Guld.

- Vi startede med en frokost sammen med dem, vi fulgtes med på porseturen, og jeg må sige, at det er fantastisk at mærke det sammenhold. Det er virkelig fedt, tilføjede Helle Sørensen, der måske nok er ny på generalforsamlingen, men i øvrigt er medlem af både Danske Ølentusiaster og Limfjordsporter Lauget.

"Årets Ølnyhed", der i vanlig stil var sat frem på bordene, så deltagerne kunne smage, var i år den mørke Limfjords IPA. Den faldt i god jord hos begge damer, der er erklærede fans af mørke øl.

For første gang siden januar 2020 bød Thisted Bryghus velkommen indenfor, og takket være de nye, digitale adgangspas, forløb logistikken smidigt, selvom 600 havde stillet sig i kø. Foto: Bo Lehm

Takket være de nye digitale adgangspas, var ekspeditionen af de 600 forventningsfulde generalforsamlingsdeltagere, der havde taget opstilling i kø inden dørene blev åbnet, så smidig som aldrig før. Blot 15 minutter tog det, så var køen væk og de ventende kunne straks kaste sig over de våde varer. Man skal passe på med at pille ved traditionerne, og måske derfor nævnte bestyrelsesformand Verner Jensen den nye, digitaliserede adgangsproces, da han aflagde sin beretning på generalforsamlingen:

- Sådan noget moderne hejs er ikke populært overalt. Sparekassen Thy har gennem mange år hjulpet os med at udlevere adgangspas, og vi skylder dem en stor tak, men med mange aktionærer i andre dele af landet og lang leveringstid på breve, var det ikke holdbart at blive ved med at sende med posten, sagde han og pointerede samtidig, at det nye system giver bryghuset mulighed for løbende at være i kontakt med aktionærerne, hvilket ikke var en mulighed tidligere.

Generalforsamlingens 1500 deltagere kvitterede med stående bifald, da Thisted Bryghus' bestyrelsesformand Verner Jensen i sin beretning sendte en hilsen til den nu afdøde tidligere brygmester Peter Klemmensen. Foto: Bo Lehm

Under sin beretning kom Verner Jensen rundt om mange af de ting, der er sket i de forgangne par år, siden generalforsamlingen sidst var samlet i Thyhallen i januar 2020.

En hilsen blev der også til "Troldmanden fra Thy" Peter Klemmensen, der var brygmester på Thisted Bryghus fra 1981-2009, og som gik bort i 2021 efter længere tids sygdom. Ophavsmanden til Porse Guld og Limfjordsporteren fik stående bifald med fra hele salen, da samtlige 1500 deltagere - på tværs af aktionærer, porseplukkere, medarbejdere, gæster og medhjælpere - rejste sig i respekt for brygmesterens minde.

Efter generalforsamlingen var det endelig blevet tid til gule ærter, båret ind i store, rustfri suppeskåle af 40 raske håndboldspillere fra Thisted FC's ligahold. Klubben står for en lang række af de praktiske opgaver i forbindelse med aftenen, både hvad angår opstilling af borde, borddækning, servering og oprydning - selvfølgelig med et tilskud til klubkassen for øje.

Første generalforsamling efter corona