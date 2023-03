Den sidste isenkræmmer i Danmark holder ud

HURUP:- Ifølge vores indkøbsforening er vi den sidste rigtige isenkræmmer i Danmark. Hvor utroligt det end lyder, så har vi somme tider kunder, men detailhandelen som helhed ligger underdrejet. Det er der mange forklaringer på, men som min kone siger: Folk mangler ikke noget, hverken tøj, sko eller isenkram.

Isenkræmmer Vilhelm Nielsen er en finurlig og filosofisk anlagt mand. Han og hans kone Margit Nielsen står troligt bag disken i Vilhelm Nielsen Isenkram på Bredgade 100 i Hurup dag efter dag. Men selv om parret gennem flere år har forsøgt at sælge, vil de nok også stå der, når vi når 1. april, hvor forretningen fylder 125 år.

Isenkramforretningen blev grundlagt i 1898. Kristen Nielsens forældre overtog den i 1949 og ændrede navnet til Vilhelm Nielsen Isenkram. I 1988 tog Margit og Kristen Nielsen over. Privat foto

- De kædeejede såkaldte isenkræmmere er noget med mærkevarer, der bliver sat på tilbud hele tiden. Jeg tror, forbrugerne efterhånden bliver mætte af den slags. Vi har kunder, der siger til os, at hos os kan de få lige det, de står mangler, og de kan få forklaret, hvordan det skal bruges. Jeg ville så bare ønske, at de købte noget mere hos os, siger Kristen Nielsen.

Alderen trykker ikke bare butikken, men også dens ejere. Kristen Nielsen er fyldt 76, men som han siger, at så længe han og konen er raske og har det godt ligesom deres børn, er der ingen grund til at stoppe. Alligevel har butikken eller rettere hjørneejendommen længe været til salg.

- Det er flere år siden, jeg sagde til begge mæglerforretninger i Hurup, at hvis de stødte på nogen, der var interesseret i at overtage forretningen, skulle de sige til. Eventuelt bare købe ejendommen med to lejligheder, for vi vil sådan set gerne sidde til leje, så længe vi magter at drive butikken. Selv om jeg helst selv vil bestemme. Men selvfølgelig skal vi da stoppe på et tidspunkt, siger Kristen Nielsen.

Men konkurrencen er der selvfølgelig.

- Vores butik var stedet, hvor man købte værktøj og søm og skruer, inden byggemarkedet kom til byen. Og der kommer stadig folk til os, som foretrækker at handle her, hvor vi kan snakke om tingene. Ikke ret mange i byggemarkederne er grunduddannede og ved, hvad de taler om, siger Kristen Nielsen.

Startede kæde og gik ud af den

Sammen med tre andre isenkræmmere var Vilhelm Nielsen Isenkram i sin tid med til at starte kæden Kop & Kande i regi af deres indkøbsforening.

- Dengang betingede jeg mig, at det skulle være en frivillig kæde, hvor hver butik selv kunne bestemme, hvilke varer, den ville forhandle. Kontoret skulle ikke diktere os. Men efterhånden som de gamle faldt væk, og unge overtog butikkerne, mente de, at det var nemmere at lade kontoret bestemme det hele. Men i 2009 sagde min kone til mig, at nu var der to muligheder. Enten stoppede hun, eller også skulle jeg melde os ud af Kop & Kande. Hun var træt af at høre mig sige til kontoret: "Det der kan vi ikke sælge i Hurup" og "Det der tjener vi for lidt på". Så gik vi ud, siger Kristen Nielsen.

Forretningen er stadig med i indkøbsforeningen Group Nordic.

- Og her får vi varerne billigere end andre steder, så vi savner ikke Kop & Kande. Ulempen er, at hvis en kunde kommer ind og køber en gave til moster Anna i København, kan hun ikke gå ind i en butik derovre og få den byttet. Til gengæld får vi en masse kontorhjælp og nogle gode leverandøraftaler og rabatter for det gebyr, vi betaler til indkøbsforeningen, siger isenkræmmeren.

Lædervarer og tasker er blevet en større del af butikkens omsætning. Arkivfoto: Peter Mørk

Han tvivler på miraklet, at der skulle dukke en køber op til Vilhelm Nielsen Isenkram. I stedet vil ejerparret markere 125 året sammen med kunderne.

- Der bliver nok noget rabatsalg omkring den 1., forudser den ukuelige isenkræmmer.