Den sidste Salto: Loni trækker stikket til kendt café efter 15 år

THISTED:Det har været Loni Plets liv og travle dagligdag. Men nu er det snart slut. Efter snart 15 år som indehaver af et af Thisteds populære spisesteder, Cafe Salto, har Loni Plet besluttet at trække stikket.

Søndag 27. november er sidste åbningsdag.

- Jeg har truffet beslutningen, fordi jeg ønsker at være mere sammen med min datter Leonora på otte år. Jeg er alene-mor det halve af tiden. Jeg synes ikke længere, jeg kan få de familiemæssige ender til at nå sammen, når jeg har Leonora hver anden uge. Min datter og min familie skal have mere opmærksomhed . Derfor har jeg besluttet, at nu skal det være. Og jeg har det rigtigt godt med det, lyder det fra Loni Plet.

Hun fortsætter:

- Jeg har faktisk overvejet at afhænde cafeen i de seneste to-tre år. Men så kom corona og nedlukninger. Og siden har vi haft forrygende travlt. Men nu skal det ske. Lejekontrakten er opsagt, konstaterer Loni Plet, der ikke har nogen som helst planer for, hvad der skal ske i fremtiden.

- Jeg har stort set ikke haft en sygedag de seneste 15 år og hver dag løbet godt 20.000 skridt. Nu vil jeg nyde det. Så må vi se, hvad fremtiden bringer. Jeg er klar til jobtilbud, og det må gerne blive noget helt andet end restaurationsbranchen, lyder det fra Loni Plet, der skal aflevere nøglerne 16. december.

Hun opfordrer sine kunder til at få brugt de gavekort, de har liggende, inden 27. november.