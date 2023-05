Der blev for dødt deroppe - Nu lukker Tina sin café

THISTED:- Det var blevet lidt dødt at være deroppe. Vi har på det seneste kun været Sportsmaster og Fitness World foruden min café på overetagen, og det giver ikke så meget omsætning. Jeg fik ikke de ekstra kunder, der før osede rundt i centret, så nu har jeg valgt at stoppe.

Det siger Tina Skaarup, indehaver af cafeen Kaffeslapperas på 1. sal i JP Jacobsen Center i Thisted. Her kun man få meget andet vådt og tørt end en veltillavet kaffespecialitet, men 31. maj er det slut. Kaffeslapperas lukker, og 48-årige Tina Skaarup ved i øjeblikket ikke, hvordan hendes arbejdsfremtid ser ud.

- Det er ikke fordi, cafeen ikke kunne løbe rundt økonomisk. Det kunne den fortsat, selv om der var færre kunder. Men da jeg ikke har kunnet få oplyst, hvornår der bliver indrettet kontorer på etagen, har jeg ikke haft et mål at gå efter. Der har allerede været tilbud til mig om at flytte cafeen til et andet lejemål i byen, men nu vil jeg se tiden an, siger Tina Skaarup.

Tina Skaarup udvidede menukortet i Kaffeslapperas. Arkivfoto: Ole Iversen

Hun kæder lukningen direkte sammen med, at butikkerne Skoringen og Mr. Thy her i foråret har valgt at flytte nedenunder i strøgplan. Også Holm & Co. har sagt op. Sidste år opgav H&M sit lejemål på begge etager og lukkede sin Thisted-afdeling, så der er blevet langt mellem butikkerne på førstesalen. Ejerne af J. P. Jakobsen Center A/S ønsker at transformere det fra rent shoppingcenter til kombineret butik og erhverv.

Samtidig skal det 15-årige center på Storegade have en ansigtsløftning. De særprægede delvist transparente facader vil blive erstattet af træbeklædning og regulært glas. Den indvendige renovering omfatter både førstesal og øverste penthouseetage og vil efter planen være afsluttet i efteråret. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra medindehaver Per Overgaard Christensen, som Tina Skaarup havde forpagtningsaftale med.

Cafeen Kaffeslapperas blev åbnet af Nita Gade i maj 2020. Efter coronalukningen overtog Tina Skaarup forpagtningen i efteråret 2022 og åbnede 21. september. Så sent som i marts i år luftede hun planer om at udvide Kaffeslapperas med noget af det butiksareal, der var blevet ledigt. Nu bliver det i stedet til lukning, og Tina Skaarup forventer ikke, at en anden vil have mod på at drive café på førstesalen på de aktuelle vilkår.

- Ombygningen er ikke gået i gang endnu, og ingen ved, hvornår der sker noget. Jeg tror godt, at de kontorvirksomheder, der efter planen skal ind på etagen, kunne have givet mig noget omsætning, men det kan jeg ikke vente på. Det har jeg meddelt Per "Sko", og det er han selvfølgelig træt af, men han kan godt forstå mig, siger Tina Skaarup.

Foruden hende selv bliver en lille håndfuld deltidsansatte arbejdsløse, når Kaffeslapperas lukker.