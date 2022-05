Der skal stadig skænkes i glassene: Smidigere sagsbehandling uden bevillingsnævn

THISTED:Når der fremover søges bevilling til udskænkning af øl og spiritus i Thisted Kommune kan ansøgeren forvente at få sin sag behandlet hurtigere end hidtil.

Det er konsekvensen af Thisted kommunalbestyrelses beslutning om at nedlægge det bevillingsnævn, som hidtil har behandler ansøgninger om bevilling til at udskænke stærkere drikkevarer.

Hidtil har kommunen haft et bevillingsnævn, hvor et medlem er udpeget af politidirektøren og seks politisk udpegede medlemmer. Egentlig var der efter sidste årslagt op til at fortsætte ordningen uændret, men på månedens møde i kommunalbestyrelsen var der enighed om at følge en indstilling fra ledelsessekretariatet om at nedlægge bevillingsnævnet i den gammelkendte form til fordel for et nyt system, hvor beslutningskompetencen for behandling af bevillingssager indenfor restaurationsloven uddelegeres til henholdsvis kommunens økonomiudvalg, når det gælder komplekse sager, og til administrationen ved simple sager.

Hidtil har har det nu tidligere bevillingsnævn holdt et møde i kvartalet og har i de seneste fire år behandlet i gennemsnit 56 bevillingssager årligt.

Fremover vil behandlingen af bevillingssagerne blive smidigere, idet ansøgningerne behandles når de kommer ind uden at skulle afvente det næste møde i bevillingsnævnet.

- Det giver god mening for erhvervet, at en bevillingsansøgning kan behandles hurtigt, sagde Ulla Vestergaard, da kommunalbestyrelsen behandlede sagen.