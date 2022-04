Der skal to til at dele: Årets sportsnavn i Thy 2021 blev til to

Opdateret kl. 23.10 med de sidste priser

THISTED:En pokal plejer at have en modtager, men intet var som det plejer, da Årets Sportsnavn i Thy 2021, blev kåret.

De nominerede til var alle stærke navne, Karoline Sørensen fra Thisted Svømmeklub og to tunge repræsentanter for den lokale holdsport som gør sig bemærkede helt i top også på landsplan, Mors-Thy Håndbold og FC Thy-Thisted Q.

De stærke kandidater havde givet dommerkomiteen bag Årets Sportsnavn noget at tænke over, sagde redaktionschef Lars Bang Bertelsen, Det Nordjyske Mediehus, Thisted, der sammen med Thisted Kommune står bag prisen, som i øvrigt blev uddelt første gang i 1969 - og siden 1982 som en vandrepokal.

- Det var svært. De tre kandidater er et stærkt felt og de har lavet vanvittige præstationer, som alle er en pris værd, sagde Lars Bang Bertelsen, inden han kunne overække en pokal til deling til Mors-Thy Håndbold og FC Thy- Thisted Q - og samtidig havde anerkendende ord til Karoline Sørensen, som var sidste års Årets Sportsnavn, men uden den samme fest som i år.

vinder af årets idrætsnavn er FC Thy Thisted-Q og Mors Thy Håndbold vinder, Matilde Kjeldgaard og Kasper Lindgren

Samtidig blev en anden tidligere lokal idrætsmand, cykelrytteren Jonas Vingegaard, fremhævet for sine præstationer i 2021. Selv om han er vokset ud af Thy.

Matilde Kjeldgaard, FC Thy-Thisted Q, takkede på vegne af en klub, der evner at tiltrække og fastholde piger, der vil spille fodbold, mens Kasper Lindgren, MTH, fremhævede klubben som et sted, hvor talentet fylder meget og hvor der er skabt rammer for at udvikle talenter.

Pauline optræder

Inden Årets Sportsnavn var kåret, var der landet to andre priser som del af aftenens Thy Award 2022. Victoria Kristensen, Nordvestjysk Golfklub, blev kåret som "Årets Talen". Hun var med på storskræm, så prisen og den medfølgende check blev modtaget af klubkammeraten Lasse Jeppsen.

Efter pausen modtog en række idrætsudøvere og hold kommunens hyldest for deres præstationer i 2021., et år, der af Torben Overgaard, formand for kommunes sundheds, kultur og fritidsudvalg, betegnede som "det stærkeste sportsår nogensinde i Thy".

Thy Awards del 2

Prisen som "Årets leder" gik til Janni Korsgaard Hansen, HØSGU, mens FDF Snedsted modtog prisen som "Årets forening".

Victoria Christensen

Benjamin Østergaard Poulsen, 15 år, fra Thisted IK, Håndbold, modtog prisen som "Årets Ungeleder" for sin indsats som træner.

Benjamin Østergaard Poulsen

Efter en pause var Thy Awards klar klokken 21.15 klar til aftens anden halvleg med flere prisuddeling, mere underholdning og en god fest som tredje halvleg.

Thy Awards 2022