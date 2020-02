Derfor må disse togafgange aflyses

THY:Flere togafgange på jernbanestrækningen mellem Thisted og Struer måtte lørdag aften aflyses, og i stedet indsatte Arriva busser for at på passagerne frem.

Mod Thisted var afgangen fra Struer mod Thisted kl. 21.03 aflyst.

Fra Thisted mod Struer blev afgangen kl. 18.31 aflyst, og de samme gælder afgangen kl. 22.31t.

Årsagen er, at en lokofører er sygemeldt, og at det har ikke været muligt at skaffe en afløser, oplyser Arrivas pressetalsmand.

Tjek togtiderne på rejseplanen.dk