Verner blev sur: Det skal ikke koste en bøde at redde liv

VILSUND:Hvorfor har du stillet borgerforslaget om, at frivillige redningsmænd skal have mulighed for at køre udrykningskørsel, når de alarmeres til en redningsaktion?

71-årige Verner Madsen fra Vilsund svarer uden tøven.

- Fordi det hverken er fair eller retfærdigt, at en frivillig redningsmand både får en fartbøde og skal op til ny køreprøve, blot fordi han forsøger at nå hurtigt frem til redningsbåden, som skal ud på redningsaktion.

Verner Madsen har stillet sit borgerforslag med afsæt i en helt konkret episode, nemlig den meget omtalte sag om den frivillige redningsmand Jonas Kjær fra Hanstholm. 29. november sidste år blev han stoppet af politiet, fordi han kørte hurtigere end de tilladte 50 kilometer, da han var alarmeret og skulle stille på redningsstationen i Hanstholm. Det resulterede i en bøde på 5300 kroner og en betinget frakendelse af kørekortet.

- For mig at se er det afgørende vigtigt, at en frivillig redningsmand kommer hurtigst muligt frem til redningsbåden, når alarmen går, siger Verner Madsen, som ellers ikke har for vane at stille sig i spidsen for initiativ som dette.

- Næh, egentlig ikke. Jeg har altid interesseret mig for politik som en mulighed for at ændre ting, som ikke er i orden. Og skal der ændres på de regler, redningsmanden blev fanget i, så kræver det politisk indgriben. Og det håber jeg, mit borgerforslag vil medvirke til, siger Verner Jensen, som i øvrigt ikke har støttet den lokale indsamling, som på få dage sikrede knap 16.000 kroner til støtte for Jonas Kjær. Pengene skal bruges til at betale den bøde, hans hastighedsoverskridelse kostede ham.

- Jeg har stor sympati for indsamlingen, men pengene skal afhjælpe en situation, som er opstået. Jeg håber, mit borgerforslag kan forebygge, at det sker igen.

Fem faser fra borgerforslag til beslutningsforslag Fra et borgerforslag bliver oprettet til det eventuelt behandles i Folketinget, skal forslaget gennemgå fem faser. Fase 1: Forslagets hovedstiller formulerer sit forslag på borgerforslag.dk Fase 2: Hovedstilleren inviterer mindst tre og højest 10 medstillere, som vil stå offentlig bag forslaget sammen med hovedstilleren. Fase 3: Når medstillerne har accepteret at være medstillere, sendes borgerforslaget til Folketingets Administration. Her gennemgås det, og overholder det reglerne for borgerforslag, offentliggøres det på borgerforslag.dk. Herefter er det i en periode på 180 dage muligt for andre at støtte forslaget. Fase 4: Opnår forslaget indenfor de 180 dage mindst 50.000 støtter, overgår det automatisk til Folketingets Administration. Fase 5: Folketingets Administration gennemgår igen forslaget og det overføres til Folketingets skabelon for beslutningsforslag og korrekturlæses. Forslaget fremsættes ikke automatisk i Folketinget, så det er herefter op til partierne i Folketinget at tage stilling til, hvem der vil fremsætte borgerforslaget som et beslutningsforslag i Folketinget. Kilde: www.borgerforslag.dk/om-borgerforslag/ VIS MERE

Lige nu forsøger Verner Madsen at sprede kendskabet til borgerforslaget, som det er muligt at støtte frem til 12. august. Så skal det gerne have samlet de 50.000 underskrifter, der er nødvendige for at det kan bringes videre.

- Jeg ved jo ikke, hvordan forslaget bliver modtaget. Lige nu prøver at at dele det på forskellige Facebook-grupper, som har tilknytning til de havne i landet, hvor der er en redningsstation - ikke mindst på Vestkysten, for jeg er helt klar over, at det kræver en indsats, hvis forslaget skal nå ud til rigtig mange, siger Verner Madsen og tilføjer, at han egentlig har mange gøremål at tage hånd om.

-Så det var ikke uden betænkelighed, at jeg lavede forslaget, men det skule gøres, siger Verner Madsen, som ud over en periode med vikararbejde på Hanstholm Havn ikke har haft tilknytning til det maritime liv.