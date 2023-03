Der mangler afløsere: Brandmænd må blive længe i tjeneste

HANSTHOLM:Selv om Falcks brandstation i Hanstholm har haft adresse på Glaspustervej i rigtig mange år, så var det faktisk et gammelt, tysk garageanlæg på den nuværende Chr. Hansensvej, som oprindelig husede brandstationen.

Nu fylder stationen 50 år, og det er Peer Dige, som med 48 års anciennitet som brandmand i Hanstholm både er stationens nestor og manden, der kan ridse historien op efter hukommelsen.

- Vi flyttede på Gladpustervej i 1974, fortæller Peer Dige og tilføjer, at det var en storbrand på en af Hanstholms fiskeindustrier i 1972 som gjorde det tydeligt, at Hanstholm skulle have en brandstation.

25 procent af bemandingen på Falcks jubilerende brandstation i Hanstholm foran bygningen på Glaspustervej. Fra venstre brandmand Henrik Birk, de to 25 års jubilarer, stationsleder ole Myhre Christensen og brandmand Poul Frost Nordentoft. Til højre stationens nestor, Peer Dige med 48 års anciennitet. Foto: Bo Lehm

I dag er der 16 deltidsansatte brandfolk tilknyttet den jubilerende brandstation - inklusive stationens leder, Ole Myhre Christensen, der sammen med brandmand Poul Frost Nordentoft kan fejre 25-års jubilæum som deltidsansatte brandmænd.

30-40 udrykninger

- I årenes løb har vores opgaver ændret sig. Tidligere havde vi rigtig mange udkald til kutterbrande, i dag har vi stadig mange udkald til virksomheder på havnen, men de mere "bymæssige" opgaver er blevet de fleste, siger Ole Myhre Christensen. Mandskab og køretøjer fra stationen i Hanstholm rykker ud 35-40 gange årligt.

Stationen dækker et geografisk område fra Vorupør i syd, ud til Tved og Ballerum og op mod Hjardemål.

- Nu har vi været her i 50 år - og jeg er sikker på, at Hanstholm også har en brandstation om 25 år. Byen og havnen er i udvikling. Så er der også brug for en brandstation tæt på, siger stationslederen.

Tankanlægget er væk, men set udefra ligner bygningen på Glaspustervej sig selv som den så ud før en blev brandstation. Men indvendig er den netop gjort helt tidssvarende på faciliteter. Foto: Bo Lehm

Brandstationen er rustet til fremtiden. Den kommunalt ejede bygning har netop gennemgået en renovering, som blandt andet sikrer brandfolkene nye omklædnings- og badefaciliteter. Et moderne udkaldesystem skaber mulighed for at være meget fleksibel, når stationen kalder brandfolk ind til indsats.

- Kommunen har været meget positiv i forbindelse med ombygningen, men ordentlige velfærdsfaciliteter er også vigtige, hvis vi skal rekruttere nye folk, siger Ole Myhre Christensen, som vil bruge et "åbent hus"-arrangement i anledning af 50-års jubilæet til både at vise stationen frem og til at få kommende brandfolk i tale.

Gamle i gårde

Brandfolkene i Hanstholm bliver længe i uniformen. De fleste af de 16 har fejret 10-års jubilæum, fem har holdt 20-års jubilæum - og så er der de, som er endnu ældre i gårde.

- Peer har "kun" været her i 48 år, så vi accepterer ikke, at han stopper, før han haft holdt 50-års jubilæum, siger Ole Myhre Christensen.

25-års jubilar Poul Frost Nordentoft, 64 år, er gået på seniorpension. Men han fortsætter som brandmand.

- For nogle år siden overvejede jeg at stoppe, men fortsatte, fordi vi ikke kunne få nye folk. Så jeg stopper ikke, før vi har andre til at tage over, siger Poul Frost Nordentoft, hvis søn, Mads, er stationens senest tilkomne brandmand- og tredje generation. Hans morfar var også tilknyttet stationen.

- Rekruttering er en udfordring. Vi skal mønstre indenfor fem minutter, så bortset fra en enkelt med adresse i Ræhr, bor alle vores brandfolk i Hanstholm, siger Ole Myhre Christensen og tilføjer, at der står en kone bag de fleste brandmænd.

- Både hun og familien skal være indforstået, hvis manden vil være brandmand. Det kræver et par hundrede timers uddannelse. Det kan tilrettelægges, som det passer med familiens rutiner og det kan den efterfølgende tjeneste også. Men brandfolkene har også en arbejdsgiver, som skal forstå, at det ikke er en gene, men tværtimod en ressource at have en uddannet brandmand blandt sine medarbejdere.