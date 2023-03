Derfor er der ingen grund til at se bagud: Vi har sat en ny retning for havnen

THISTED:Siden årsskiftet har Hanstholm Havn været en kommunal havn, og der er i de seneste godt to måneder arbejdet målrettet på at lave en økonomisk "turn around" for havnen.

- Vi er kommet rigtig langt. Der er styr på tingene - både på driften og ikke mindst på økonomien. Havnens gæld er lige nu på lidt under 500 mio. kroner og vi har fået fem års afdragsfrihed, før vi skal begynde at betale af på gælden.

Borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) bruger eksemplerne til at understrege, at kommunen siden Hanstholm Havn ved årsskiftet ændrede status fra kommunal selvstyrehavn til kommunal havn har arbejdet målrettet på at sætte en ny kurs for havnen både økonomisk og forretningsmæssigt.

- Jeg synes, det er væsentligt at se på de resultater, der er opnået siden 1. januar i år frem for at se bagud på det, der burde være gjort anderledes, da havnen var en selvstyrehavn, siger borgmesteren og understreger, at den samlede kommunalbestyrelse er blevet løbende orienteret om arbejdet.

Derfor undrer det ham, at Peter Skriver Nielsen (S), medlem af kommunens økonomiudvalg, i sidste uge gav udtryk for, at han manglede indsigt i havnens forhold. Både for perioden før den blev en kommunal havn og efterfølgende.

- Jeg undrer mig over Peter Skrivers kritik. Dels kom den umiddelbart efter februars møde i økonomiudvalget, hvor vi har aftalt en økonomisk afrapportering om havnen hver anden måned, dels hører jeg, at gruppeformændene for både den socialdemokratiske og for den konservative gruppe er rigtig godt tilfredse. Både med den orientering, der er givet om det hidtidige arbejde og med de fremadrettede beslutninger, siger Niels Jørgen Pedersen.

Borgmesteren tilføjer, at der ydermere er taget beslutning om, at kommunalbestyrelsen på mødet i marts bliver præsenteret for en kompetenceplan for havnen.

- Ydermere var kommunalbestyrelsen fredag samlet til temamøde om Hanstholm havn, jeg havde et møde med Peter Skriver om havnen før det seneste møde i økonomiudvalget, så jeg mener virkelig, at både Peter Skriver og den øvrige kommunalbestyrelse er rigtig godt orienteret om den udvikling, der er sket omkring havnen siden årsskiftet, siger Niels Jørgen Pedersen.