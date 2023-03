Derfor er der lagt op til en hed debat: Når skolen er truet, står lokalområdet sammen

HANNÆS-ØSTERILD:Ekkoet af debatten på mandagens skolemøde i Multicentret i Østerild er næppe klinget ud, når Thisted kommunalbestyrelse mødes i aften.

Et af dagsordenens punkter er den nye struktur for kommunens folkeskoler - det samme emne, som blev drøftet på mandagens møde i Østerild og som er flittigt drøftet i de øvrige lokalområder, som i følge ordlyden i kommunens analyse af folkeskoleområdet kan miste deres skole. I aften tager kommunalbestyrelsen stilling til, om modellen til ny skolestruktur skal i otte ugers høring.

- Mandagens møde i Multihallen var forældrenes tur til at blive hørt, og det sørgede skolebestyrelsen for, siger Frank Koldsgaard, formand for Støtteforeningen Hannæs-Østerild, paraplyorganisation for otte borgerforeninger i det område, der leverer børn til Hannæs-Østerild Skole. Skolen er fordelt på tre matrikler i henholdsvis Frøstrup, Østerild og Vesløs. Efter oplægget skal skolerne i Vesløs og Østerild nedlægges.

- I forhold til de andre lokalsamfund, hvor der efter oplægget skal lukke skoler (Vestervig, Bedsted og Koldby, red.), er vi i en anden situation. Vi er en skole på tre matrikler, så her er mange lokalsamfund involveret om den samme skole, siger Lea Jull Bagger Christensen, medlem af skolebestyrelsen på Hannæs-Østerild Skole.

Mandagens møde var skolebestyrelsens anledning til at få direkte tilbagemeldinger fra skolens forældregruppe, men fremtiden for skolen på de tre matrikler et spørgsmål optager lokalsamfundet bredt.

- Som skolebestyrelse har vi vores fokus på børnenes læring og trivsel, men lige netop her har vi et eksempel på, at det giver god mening, at vi kobler tingene og samarbejder med vores beboerforeninger og med Støtteforeningen Hannæs-Østerild. Skolen er vores fælles interesse, siger Lea Jull Bagger Christensen.

Frank Koldsgaard, formand for Støtteforeningen Hannæs-Østerild ser mange gode grunde til, at lokalområdet står sammen om sin skole. Lukker skolen, vil det også berøre erhvervsliv, foreninger, fremtidig tilflytning - og sikkert også ejendomspriser, siger han. Arkivfoto: Jens Fogh-Andersen

Frank Koldsgaard forklarer, at debatten om skolestrukturen styrker sammenholdet i Hannæs-Østerild området.

- Vi har givet hinanden håndslag på at samarbejde og stå sammen. I weekenden skrev vi til medlemmerne af kommunalbestyrelsen og opfordrede til at udsætte drøftelserne af ny skolestruktur til senere. Der er brug for at få tingene yderligere belyst, inden der træffes en beslutning. Skal vi diskutere fremtid for skolerne med vores politikere, skal det ske på et kvalificeret grundlag og det tager tid at få det grundlag, siger Frank Koldsgaard.

Efter aftenens møde i kommunalbestyrelsen er der lagt op til nyt møde mellem Støtteforening og skolebestyrelse. Her skal der tages bestik af situationen på grundlag af kommunalbestyrelsen beslutning.

- Vi stopper ikke den proces, der er sat i gang, men vi skal være bedst muligt forberedt til den debat, der kommer. Her er lagt op til nogle beslutninger, som vil berøre hele vores lokalområde, også erhvervsliv, foreninger, fremtidig tilflytning - og sikkert også ejendomspriser, hvis vi mister skoler. Så der er mange grunde til, at Hannæs-Østerild er rykket sammen om skolen, siger Frank Koldsgaaard.

Jane Rishøj (S), medlem af Thisted Kommunalbestyrelse, er meget opmærksom på, at spørgsmålet om fremtidens skole interesserer bredt i lokalområdet.

- Jeg kan jo se, at er er sat bannere op, siger Jane Rishøj, der selv bor i Vesløs.

- Beslutter kommunalbestyrelsen at sende modellen til ny skolestruktur i høring, vil der komme noget lyd fra lokalområderne. Det er helt forståeligt, for der er meget på spil. Det vil give et stort lokalt engagement, uanset om man bor på Hannæs eller i Sydthy. Skolerne er et område, der berører mange følelser lokalt, så det overrasker ikke, at der reageres, som der gør. Det skal vi have forståelse for, for det udtrykker lokalt engagement og interesse, siger Jane Rishøj som forventer, at en kommende hørings vil skabe mere overblik over lokalområdernes holdninger og bekymringer.