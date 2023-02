Derfor er mange ukrainere i job: Tidlig indsats med effekt

THISTED:Tidlig indsats virker, og kommunens Jobcenter tog initiativ til en tidlig indsats i forhold til de krigsflygtninge, der kom i april og maj 2022.

Sådan lyder buddet fra Ib Poulsen (DF), formand for Thisted kommunens arbejdsmarkedsudvalg, når han skal svare på, hvorfor kommunen ligger pænt over såvel landsgennemsnittet som gennemsnittet for Nordjylland, når det gælder bestræbelserne for at få ukrainske krigsflygtninge med ophold efter særloven for ukrainske flygtninge i arbejde.

I januar 2023 havde 240 personer ophold i kommunen efter særloven - heraf er 154 mellem 16 og 66 år, fremgår det af en opgørelse over resultatet af indsatsen for at få ukrainerne i arbejde. Arbejdsmarkedsudvalget har opgørelsen på dagsordenen til ugens møde.

Det fremgår, at andelen af ukrainske krigsflygtninge, som er kommet i arbejde, har været støt stigende siden sommeren 2022. I december sidste år var 67 procent, 70 personer, af de ukrainske flygtninge, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, i beskæftigelse. Det er 10 procent flere end landgennemsnittet i december og 15 over gennemsnittet for Nordjylland.

De 70 ukrainske krigsfordrevne, der var i arbejde i december, havde job indenfor brancherne "Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service" samt "Landbrug, skovbrug og fiskeri".

- Det er helt klart mit indtryk, at holdningen blandt ukrainerne er: Så længe vi er her, vil vi også bidrage". Det synes jeg også, at beskæftigelsestallene viser, siger Ib Poulsen. Arkivfoto: Bo Lehm

Han tilføjer, at kommunens arbejdsmarked har en sammensætning, der gør det nemmere at rumme ukrainerne.

Han tilskriver en stor del af æren for den høje beskæftigelse kommunens tidlige indsats på området som målrettet sigtede mod at gøre ukrainerne beskæftigelsesparate fra den dag, de havde deres opholdstilladelse.

- En del af indsatsen var "Ukrainer-kontoret" i Storegade, som stod klar med råd og vejledning om de praktiske forhold, der skal tages hånd om, når man skal opholde sig i Danmark. Det betød, at de ting var på plads den dag, ukrainerne fik den opholdstilladelse, der er nødvendig for at de kan søge arbejde, siger Ib Poulsen.

Efter en brat stigning i antallet af ukrainere fra marts til juni 2022 lå tallet i de følgende måder stabilt omkring 220 personer. I november og december sidste år steg det svagt.

- Da vi så den store stigning, angreb russerne på flere fronter inden kampene blev koncentreret i den østlige del af Ukraine. Havde Putin haft mere held på slagmarken, havde vores udfordring alt andet lige været større. Men som situationen har udviklet sig, har vi fået et antal flygtninge hertil, som det har været muligt at tage hånd om på en fornuftig måde, siger Ib Poulsen.