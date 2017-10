Thisted Bryghus får pris for at tænke nyt

THISTED: Det er almindelig kendt, at man brygger øl på humle, men det er ikke en selvfølge, hvis man spørger Thisted Bryghus.

Her har man lanceret serien Ny Nordisk Øl, hvor den traditionelle humle er blevet erstattet med ingredienser fra Nationalpark Thy såsom birk, havtorn og hyben. I varianten Cold Hawaii Rav er der endda tilsat ægte rav fra vestkysten.

De nye tanker og bryghusets samarbejde med Nationalpark Thy og Cold Hawaii er baggrunden for for, at Thisted Bryghus i dag, torsdag 12. oktober, klokken 14 modtager Dansk Industri Thy-Mors’ initiativpris.

- Det er lokal samhørighed, når det er allerstærkest, og det er med til at markere hele området på landkortet, siger formanden for DI Thy/Mors, Tage Odgaard Nielsen.

Formålet med initiativprisen, der overrækkes hvert år, er at hædre virkelyst, kreativitet og skabertrang hos en mindre virksomhed i medlemskredsen.

Der var i alt 18 kandidater til prisen i år.