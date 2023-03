Derfor kører det som hidtil: Hjulene på skolebussen ruller billigst i NT-regi

THISTED:- Det skal vi ikke binde an med.

Sådan kommenterer Jens Kr. Yde (K), formand for Thisted Kommunes udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik, udvalgets beslutning om at droppe en plan om at lade kommunen stå for kørslen med skolebusser. På ugens møde valgte et enigt udvalg at følge en indstilling om, at "skolebuskørslen ikke hjemtages, men fortsat drives via NT".

- Her og nu er vurderingen, at skolebuskørslen fortsat ligger bedst hos NT. Det er estimeret, at vi kan spare cirka 320.000 kroner i omkostninger til administration, hvis vi hjemtager skolebuskørslen. De penge er betalt til NT, men hvis vi ser på de ekstra udgifter, kommunen påtager sig, hvis vi selv skal stå for kørslen med skolebusser, så er der risiko for, at vi ikke opnår en besparelse, siger Jens Kr. Yde.

Udvalget besluttede i december sidste år som en del af budgetforliget at undersøge, om de 15 nuværende kontraktbusser, der bruges til skolebuskørsel, kan drives billigere end NT gør det i øjeblikket.

Ud fra en vurdering af konsekvenserne af at hjemtage skolebuskørslen fremgår det, at der vil være flere svagheder og udfordringer ved at gøre det set i forhold til de eventuelle gevinster.

Med til det samlede billede hører blandt andet, at de nuværende skolebusser ikke udelukkende transporterer skoleelever. 21 procent af passagererne på de 15 skolebusruter er ikke skoleelever, men andre passagerer, der betaler for at tage bussen.

I 2021 kørte de 15 skolebusruter samlet 10.800 køreplantimer. Billetindtægten på de 15 ruter var 1,2 mio. kroner, mens udgiften til operatørerne beløb sig til 9,5 mio. kroner. Det gav kommunen en nettoudgift til skolebuskørslen på 8,3 mio. kroner, fremgår det af et bilag til sagen.

Den gennemsnitlige timepris for en køreplantime er opgjort til 900 kroner. Sammenlignet med priserne for skolebuskørsel hos Midttrafik og Sydtrafik er det billigt. Den gennemsnitlige pris på en køreplantime hos Midttrafik er på 1100 kroner, mens prisen hos Sydtrafik ligger mellem 900 og 1200 kroener.

Det viser, at den pris Thisted Kommune betaler NT for en køreplantime er billig sammenlignet med priserne hos de to andre trafikselskaber, fremgår det af bilaget, hvor det understreges, at "det er meget usikkert hvilket leje en køreplantimepris kan lande på", hvis kommunen selv overtager skolebuskørslen og at det kan være en risiko i forhold til, om der er en besparelse ved at hjemtage driften.

- Hvis ikke NT kan levere produktet bedre og billigere, så ville det være helt galt. Nu har vi undersøgt tingene og ser, at kommunen ikke kan opnå en besparelse ved selv at stå for skolebuskørslen. Så er det meget fornuftigt at lade opgave blive hos NT, siger Jens Kr. Yde.