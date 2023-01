Derfor skal brugte byggematerialer genbruges: Der er forretning i det

VORUPØR:Mens begrebet "cirkulær økonomi" for længst er slået an andre steder i landet, ligger det lidt tungere i Thy.

- Men det kommer, for der er god fornuft i at nyttiggøre ting og bruge dem igen. Mursten, eksempelvis.

Det siger entreprenør Allan Thomsen, Vorupør. Han er sammen med tre andre lokale firmaer i nedbrydningsbranchen, Koldby Entreprenør, Bøgelund Maskinstation og Aarup Kloak og Entreprenør, del af et samarbejde, hvor de fire firmaer vil gøre en fælles indsats for at genbruge materialer fra nedrevne bygninger.

Skal det gøres effektivt, kræver det noget volumen, og en af tankerne bag samarbejdet mellem de fire firmaer er at etablere en fælles genbrugsplads, hvor materialerne kan efterbehandles.

- Lige nu mangler vi at finde det sted, hvor pladsen skal etableres, men vi arbejder på det, siger Allan Thomsen og tilføjer, at der i dag er god fornuft i at tænke cirkulært. Håndteret rigtigt, kan en masse materialer fra nedrivninger genanvendes. Enten direkte eller efter noget efterbehandling.

- I dag er genanvendelse af gamle mursten ret udbredt i hovedstadsområdet. Også selv om en genbrugssten er dyrere end en ny mursten. Men det giver fornuft at genbruge dem, for hvorfor bruge energi på at brænde nye sten, hvis de gamle kan genbruges, siger Allan Thomsen og tilføjer, at ambitionen bag de fire firmaers samarbejde er at sikre den højest mulige genbrugsprocent af materialer fra nedrivninger.

- Det er fremtiden, og fremover vil der givet stilles endnu større krav om genanvendelse af nedrivningsmaterialer. I dag er det en forudsætning for at få en nedrivningstilladelse, at bygningen er screenet, så der er klarhed over, hvordan materialerne kan nyttiggøres frem for bare at blive knust, siger Allan Thomsen.

Nyttiggørelsen af materialerne fra de fire virksomheders nedbrydningsopgaver skal ske på de fire virksomheders kommende fælles genbrugsplads.

- Her skal være plads til at håndtere både det grove - og det finere. Der skal være en hal, hvor vi blandt andet kan neddele træ - og så er det tanken, at der skal ansættes en mand, som kan styre tingene. Noget materiale skal knuses ned, andet skal efterbehandles til genbrug og andet igen kan genbruges umiddelbart, siger Allan Thomsen, som ud over mursten også nævner døre, vinduer, spærtømmer og gamle gulvbrædder som materialer, der er forretning i at genbruge.

- Jo mere effektivt, materialerne kan håndteres, jo bedre er forretningen, siger han.

Ud over at undersøge, hvor den fælles genbrugsplads kan ligge, arbejder de fire firmaer på at klarlægge, hvordan den skal drives.

- Det ender nok med, at vi etablerer et firma, hvor vi hver især er medejere, siger Allan Thomsen.

De fire virksomheders samarbejde om genbrug af brugte byggematerialer er kommet i stand med hjælp fra det EU-støttede projekt GRØN, Grønne Ressource-Økosystemer Nordjylland.