Derfor skal der spørges til havnen: Vi skal have viden for at forme fremtiden

HANSTHOLM:Som man spørger får man ikke altid svar

I hvert fald kan Peter Skriver Nielsen (S), medlem af Thisted Kommunes økonomiudvalg, konstatere, at han sidder med en følelse af, at have stukket hånden ind i et hvepsebo, efter han for nogle uger siden tilkendegav, at han savnede fornøden viden om tidligere beslutninger for Hanstholm Havn som et nødvendigt grundlag for at træffe beslutninger for havnens fremadrettede udvikling. Havnen ændrede fra årsskiftet status fra at være kommunal selvstyrehavn til nu kommunal havn.

På økonomiudvalgets møde i februar havde Peter Skriver Nielsen et punkt på dagsordenen, hvor han blandt andet foreslog, at udvalget fik månedlige opfølgninger om udviklingen på Hanstholm Havn, ligesom han blandt andet ønskede en orientering om havnens organisation, lejekontrakter og "stillingtagen til ansvar for forretningsforhold, der er underskudsgivende eller ikke på markedsvilkår".

På samme møde orienterede borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) om, at der er aftalt "økonomisk status vedr. Hanstholm Havn hver anden måned" og at havnens kompetenceplan behandles på udvalgets møde i marts.

- Nogen er måske blevet trætte af, at jeg spørger - og så bliver det udlagt som om jeg er imod havnen. Det er på ingen måde tilfældet, men jeg mener, at vi skal lære af fortiden for at træffe de rigtige beslutninger for havnens fremtid, siger Peter Skriver Nielsen som i det lys ikke mener, at fortiden skal begraves.

- Det er på ingen måde mit ærinde at holde nogen ansvarlige for tidligere beslutninger eller for aftaler, som efterfølgende måske har vist sig mindre hensigtsmæssige. Jeg går ud fra, at de er indgået i god tro mellem to parter. Så jeg spørger for at få viden, ikke fordi jeg mener, der er forhold fra tidligere, som ikke tåler dagens lys, siger Peter Skriver Nielsen.

Han er opmærksom på, at mange af de forhold, han ønsker belyst, ligger i den periode, hvor Ulla Vestergaard, daværende socialdemokratisk borgmester og partiets nuværende gruppeformand, sad som næstformand i bestyrelsen for den kommunale selvstyrehavn.

- Måske prikker jeg til nogle ømme punkter, men det bør vel ikke afholde mig fra at spørge ind til tingene og til en fortid, som vi har behov for at kende til bunds, når vi arbejder for at udvikle havnens fremtid, siger Peter Skriver Nielsen, som her og nu ser frem til, at der med to måneders mellemrum kommer en orientering om havnens økonomiske status og at økonomiudvalget i denne måned behandler en kompetenceplan for havnen.

- Det er vigtigt at vi har overblik over, hvordan den virksomhed, som nu er et kommunalt ansvar, er organiseret. Vi har alle både interesse i og ansvar for, at den havn, som nu er kommunal, udvikler sig bedst muligt, så den bliver en god forretning til gavn og glæde for kommunen, siger Peter Skriver Nielsen.