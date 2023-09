Derfor var der hæder til Mathias: Han er en af landets bedste i sit fag

I dag er Mathias Kjærulff Grønkjær fra Hurup ansat som industritekniker hos Cimbria A/S i Thisted, efter han i august blev færdigudlært fra EUC Nordvest. Som en ekstra gevinst er han tildelt Metalindustriens Lærlingepris 2023, ML-prisen, og det er ikke en hæder som er alle forundt.

Mere end 300 nyudlærte svende var nomineret til prisen, men kun 25 slap gennem nåleøjet og fik den prestigefyldte pris i hænderne. og en af dem var altså Mathias Kjærulff Grønkjær som nu er en i en lille, eksklusiv gruppe af Danmarks dygtigste nyudlærte svende i metalindustrien i 2023.

- Jeg er utrolig glad og meget stolt over at få tildelt den pris. De må have set et eller andet særligt i mig, og det er jeg da helt sikkert glad for. Det er en kæmpe ære at være en del af sådan en gruppe, siger Mathias Kjærulff Grønkjær med en takt til både sin læreplads, Cimbria, og til sine lærere på EUC Nordvest.

Faglærer Johnny Munk Pedersen sørgede for at indstille Mathias Kjærulff Grønkjær til prisen. Han er glad for, at han nu har et synligt bevis på, at kompetencerne er mere end i orden.

- Det er meget velfortjent. Mathias fik topkarakter til svendeprøven og har under sin uddannelse også kvalificeret sig til DM i Skills, så fagligheden er bestemt i top. Mathias er både en dygtig håndværker, en god klassekammerat og en elev, der har bidraget konstruktivt til læringsmiljøet i klassen. Han møder alle i øjenhøjde og er, kort sagt, en dynamo, der spreder konstruktiv energi omkring sig, lyder det fra Johnny Munk Pedersen.

Dygtige håndværkere er en eftertragtet størrelse. Derfor er det ikke overraskende, at Mathias Kjærulff Grønkjær umiddelbart efter endt uddannelse skiftede sin uddannelsesaftale ud med en ansættelseskontrakt. I dag er han fastansat som faglært industritekniker hos Cimbria A/S.