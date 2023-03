Derfor vender fraflyttere hjem: Masser af udfordringer på hjemmebane

THISTED:- Vi har været ude, og nu vil vi hjem. Og andre end os ser ligesådan på tingene.

32-årige Rune Vangsøe Sunesen og Alexander Brix Kronborg, 28 år, er blandt de stadig flere yngre thyboer, som vender hjem efter en periode ”på udebane”, dels for at få en uddannelse, dels for at prøve kræfter med de jobs, uddannelsen giver adgang til.

- Tidligere lå det lidt i luften, at man skulle flytte væk fra Thy for at uddanne sig og få en karriere. Nu er det ikke længere helt så selvfølgeligt, at når du en gang er fraflyttet, så er det definitivt. Flere og flere kommer hjem, siger Rune Vangsøe Sunesen.

Siden 1. januar har de begge været partnere i RSM Thisted. På den måde har de to tilbageflyttere været med til at tilføre revisionsfirmaet flere ressourcer og har givet deres bidrag til at dementere opfattelsen af, at fraflytning fra Thy er det samme som et definitivt farvel.

Rune Vangsøe Sunesen og Alexander Brix Kronborg er begge studenter fra Thisted Gymnasium. Rune er bachelor fra Aarhus Universitet og efterfølgende cand. merc. aud. fra CBS. Som del af sin uddannelse havde han et semester på San Diego State University i USA – og blev efter endt uddannelse ansat hos PwC i København. Rune blev statsautoriseret revisor i 2021.

Alexander Brix Kronborg kom til RSM fra et job hos Deloitte i Aarhus med en HD og cand.merc.aud uddannelse fra Aarhus Universitet i bagagen. Alexander blev statsautoriseret revisor i 2021.

Men hvorfor lige Thy, når der er masser af muligheder andre steder. For de to ligger svaret lige for. De faglige udfordringer, de hver især fandt på udebane, kan også findes på hjemmebanen i Thy.

- Jeg har tidligere arbejdet meget med små og mellemstore virksomheder. Dem er der mange af i Thy, så det erhvervsliv, der findes her, er noget af det, der trækker, siger Alexander Brix Kronborg.

Rune Vangsøe Sunesen har i sin tidligere ansættelse arbejdet med et mere internationalt perspektiv, men selv om arbejdsadressen nu er Thy er det ikke et farvel til det, han hidtil har beskæftiget sig med.

- Når du har besluttet dig for at vende tilbage, så ser du på landkortet – og så er der bare et valg. Vi er nogen, som har været ude, og nu tager vi hjem, ligesom andre gør det, siger Rune Vangsøe Sunesen, som sagtens kan fastholde et internationalt perspektiv fra Thy. Ikke mindst fordi RSM nu med 13 danske afdelinger har udviklet sig fra kun at være lokalt orientereret til at have et bredere forretningsmæssigt fokus.

Tror nogen, at beslutningen om at flytte hjem er truffet, fordi det skal være nemt, blandt andet fordi der er familie tæt på, hvis der er brug for hjælp i et daglige, så er der mange andre grunde, der vejer mindst ligeså tungt.

- Det er også egnen, vinden og roen. Jeg talte med min kæreste om, hvorfor vi var i København. Måske fordi, her var nogle tilbud, men vi brugte dem ikke så meget, som vi kunne. Nu viser det sig, at vi kan finde mange af de samme ting i Thy, så vi har ikke valgt noget fra - og mens vi var i København, så var vi faktisk rigtig meget i Thy, når vi havde mulighed for det. Så det var ikke et svært valg, siger Rune Sunesen.

Alexander Kronborg er enig. Blandt sine gamle venner ser han flere og flere, som ”kommer hjem”. Også selv om de har fundet en partner udenbys.

- For mit eget vedkommende er der ingen hindringer for, at jeg kan passe et arbejde som statsautoriseret revisor med de samme udfordringer i Thy, som jeg kan finde andre steder. Her er der bare den forskel, at jeg er del af nogle netværker, hvor jeg er meget mere synlig og nærværende end andre steder. Det er også en indgangsvinkel, der betyder noget, siger Alexander Kronborg.

En ting er de to enige om: Det er lettere at tiltrække og fastholde fraflyttede end det er at tiltrække nye tilflyttere uden et tidligere lokalt tilhørsforhold. Hvorfor har revisor og partner Niels Brandt et bud på.

- Måske er vi stadig lidt lukkede i Thy, siger han.

Til gengæld er han og Stig R. Enevoldsen, statsautoriseret revisor og partner, enige om en ting: Der er al mulig grund til at være stolt af, at de to har valgt revisionsfirmaet i Thisted som fremtidig arbejdsplads.

- Statsautoriserede revisorer er en mangelvare – og ikke mindst revisorer med erfaring, så vi er stolte over, at vi som arbejdsplads er så interessant, at vi kan tiltrække nye medarbejdere, siger Stig Enevoldsen.

- Man skal heller ikke være blind for, at folk der kommer udefra også ser på tingene med nye øjne og har nye ideer, siger Niels Brandt og tilføjer, at firmaet i Thisted i modsætning til store revisionsfirmaer andre steder har et andet syn på begrebet ”work-life balance”. Der er et arbejde, som skal passes, men der er også et liv og en familie udenfor, som der skal være tid til.

Helt lavpraktisk kræver det også mere plads, når et firma tiltrækker nye medarbejdere. Derfor har RSM netop sat gang i en 200 kvadratmeter stor tilbygning til de i øjeblikket 1227 kvadratmeter - plus 253 kvadratmeter kælder - som i øjeblikket er størrelsen på firmaets domicil i Thyparken. Bygningen er opført i 1988.

- Vi mærker en stigende efterspørgsel på de ydelser, vi tilbyder. Det kræver flere medarbejdere. Lige nu er vi godt 40 i Thyparken, og det er egentlig flere, end her er plads til, siger Niels Brandt.