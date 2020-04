Designerstole med hilsen fra gymnasieelever

VORUPØR:Fire sortmalede eksemplarer af Myren - legendarisk spisestuestol designet af den danske arkitekt Arne Jacobsen - blev udbyttet ved et feriehusindbrud i Vorupør.

Men formentlig uden at vide det sikrede tyvene sig nogle stole med særlige kendetegn. Tidligere gymnasieelever fra Aarhus Katedralskole har nemlig indridset deres navne på undersiden af stolene, oplyser lokalpolitiet i Thisted.

Feriehuset på Grønkjærvej ejes af en aarhusianer, der har kunnet oplyse, at indbruddet er sket i tidsrummet mellem 15. og 27. april. Gerningsmændene er kommet ind via et opbrudt vindue, og der er ikke stjålet andet end de fire stole.