Destination flytter ind på fyret i Hanstholm

HANSTHOLM:Fyret i Hanstholm, også kendt som Det Nordatlantiske Fyr, bliver arbejdsplads for de to medarbejdere, som Destination Nordvestkysten overtager fra Thy Turistforening.

Det oplyser Peter Krusborg Pedersen, direktør for destinationssamarbejdet mellem de fem nordvestjyske kystkommuner, som fra årsskiftet modtager 1,5 mio. kr. ekstra fra Thisted Kommune, mens Thy Turistforening omvendt mister sit kommunale tilskud.

At Destination Nordvestkysten således får en "lokal forankring" i Thy var en del af aftalen med Thisted Kommune, hvis borgmester, Niels Jørgen Pedersen, siden foråret har været formand for Destination Nordvestkysten.

- Vi er utrolig glade for at kunne styrke vores indsats i Thy. Der er gode elementer i det, Thy Turistforening har lavet med både et tæt samarbejde med turisterhvervet og med events i Thy. Begge dele kræver en fysisk tilstedeværelse, siger Peter Krusborg.

Det bliver den hidtidige turistchef i Thy, Mai Manaa, der i fremtiden får arbejdsplads på fyret i Hanstholm sammen med Karina Dam Sørensen. Men der bliver ikke tale om et traditionelt turistkontor, i hvert fald ikke med de to medarbejdere bag disken.

- Men fyret i Hanstholm har et af de bedste korps af frivillige på kysten. Og det vil selvfølgelig være en del af vores opgave at klæde dem på til at yde en gæsteservice, som rækker ud over at sælge billetter til tårnet, siger Peter Krusborg.

Med lukningen af turistkontoret, der de sidste par år har haft adresse på jernbanestationen, skriver Thisted sig ind i det efterhånden store flertal af byer, som ikke længere tilbyder den service. I Hjørring Kommune findes der dog fortsat turistkontorer i Hirtshals, Lønstrup og Løkken.

Thy Turistforening fortsætter, men i en anden skikkelse end hidtil. Mandag aften har foreningen indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med vedtægtsændringer på dagsordenen.

Destination Nordvestkysten, der blev etableret i 2020, omfatter fem kommuner fra Holstebro i syd til Hjørring i nord. Ud over hovedkontoret på Skeelslund i Aabybro har destinationen indtil nu haft et kontor i Lemvig Kommune med tre medarbejdere.