Det bliver en ren blå konstituering i Thisted

Opdateret 17.49 med udtalelser fra Ulla Vestergaard.

THISTED:Siden valgnatten har Thisted Kommunes borgerlige flertal med den kommende borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) i spidsen holdt døren på klem for at få socialdemokraterne med i konstitueringen, men fredag måtte Niels Jørgen Pedersen give op.

- Vi var helt derhenne, hvor vi tilbød Ulla Vestergaard en udvalgsformandspost uden, at hun behøvede at bakke op om den samlede konstituering. Men hun har takket nej, så nu bliver det igen den smalle model, siger Niels Jørgen Pedersen og henviser til, at der også i de to foregående valgperioder har været smalle konstitueringer i kommunen.

Det ærgrer den kommende borgmester.

- Hør her. Jeg har stor respekt for, at Ulla Vestergaard personligt fik et flot valg, og at socialdemokraterne fik en tredjedel af alle stemmer i kommunen. Derfor ville det også give mening at have hende og S med som en aktiv del af konstitueringen. Men vi skal også huske, at en ting er konstituering og noget andet er samarbejdet i kommunalbestyrelsen og alle udvalgene. Og her skal det nok blive et godt samarbejde med socialdemokraterne. Jeg har selv arbejdet tæt sammen med Ulla de sidste fire år, så det ved jeg, at vi kan finde ud af, siger Niels Jørgen Pedersen.

Den kommende borgmester fortæller, at han sammen med sine konstitueringspartnere hos Konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige skal bruge weekenden på at fordele udvalgsformandsposter og andre vigtige poster.

Det er allerede meldt ud, at Konservatives Jens Kr. Yde bliver viceborgmester, men fordelingen af de øvrige poster holder den kommende borgmester tæt ind til kroppen.

- I og med, at vi har holdt en post åben til socialdemokraterne, så kan der ske nogle forskydninger. Nu ser vi lige hvilke ønsker, de enkelte har, og så kan vi nok melde noget samlet ud i starten af næste uge, siger Niels Jørgen Pedersen.

Ulla Vestergaard bekræfter, at hun har takket nej til en udvalgsformandspost.

- Vi kan ikke se os selv gå med i en konstituering, hvor der i vores politiske værdier på en del punkter er ret store forskelle. Her tænker jeg ikke kun på DF og Nye Borgerlige, men faktisk også på de konservative, som er gået til valg på at spare på kommunens udgifter ved at nedlægge stillinger på rådhuset og i et cheflag. Det er en unuanceret måde at se det på. Vi taler faktisk om mennesker, som får ting til at ske. Så er det rigtigt, at vi kunne have taget formandsposten uden at gå med i konstitueringen, men det findes ikke i min verden. Det ville være et indirekte nik og forpligte os i andre sager. Så vil vi hellere kunne stå mere rent som opposition, siger Ulla Vestergaard.

Ville du ikke respektere den tredjedel af vælgerne i kommunen, der har stemt på S mere ved at gå med og dermed søge mest mulig indflydelse.

- Vi skal nok få indflydelse, og vi går ind i arbejdet med viljen til samarbejde. Men ved at være rene i oppositionen kan vi bedre kritisere, når vi er uenige, og det kan godt give os endnu mere indflydelse end en udvalgsformandspost, siger Ulla Vestergaard.