Det bliver i familien: Bornerups overtages af brødrene Søe-Larsen

THISTED:I mere end 30 år har IT-konsulenthuset Bornerups i Thisted leveret IT-løsninger, der har fjernet tunge manuelle arbejdsgange i danske virksomheder. Fra 1. januar er det brødrene Casper og Carsten Søe-Larsen, der har sat sig for bordenden.

De overtager selskabet fra Christian Søe-Larsen, der frem til nytår var eneejer af selskabet. Bornerups blev i 1988 stiftet af Niels Henrik Bornerup som Bornerups Kontor & Datacenter A/S. Christian Søe-Larsen, der var med fra starten, har siden 2013 været eneejer af virksomheden. Den sælger han nu videre til to af sine børn, fremgår det af en pressemeddelelse fra virksomheden.

- Vi glæder til at fortsætte den innovative rejse og til fortsat at udvikle Bornerups til et af de bedste konsulenthuse målrettet bl.a. SMV-virksomhederne, der har et stort behov for at inddrage tids- og omkostningsbesparende IT-løsninger i den daglige drift. Det er ofte tale om mindre virksomheder med et stort potentiale, og hvor det er mere vigtigt end nogensinde før, at frigøre kræfter til udvikling af virksomheden i stedet for at sidde fast i tung administration, siger de to nye ejere Casper og Carsten Søe-Larsen i pressemeddelelsen.

De to brødre vil fortsætte ud af det vækstspor, de sammen med Bornerups’ øvrige ledelse har fulgt de senere år.

- I september indgik vi et strategisk samarbejde med hollandske Boltrics, der betyder, at vi skal repræsentere selskabet på det danske marked. Vi oplever allerede stor interesse for Boltrics’ high-end softwareløsning, som er skræddersyet logistikudbydere, der allerede har vist sit værd hos logistikvirksomhederne, siger Casper Søe-Larsen.

Bornerups vil herudover fortsætte arbejdet med at udvikle nye arbejdsformer for at tiltrække de rigtige talenter til virksomheden.

- Vi nedlagde faktisk vores fysiske kontorer i den kendte form tilbage i marts og gav vores medarbejdere mulighed for at flytte kontoret hjem permanent og så møde op fysisk efter behov. Det har været en fantastisk måde at arbejde på, og det fortsætter vi med at udvikle på. Det dyk i effektiviteten, som mange frygter, er udeblevet hos os, og medarbejderne er rigtigt glade for tiltaget, siger Carsten Søe-Larsen.

Christian Søe-Larsen udtræder af ejerskabet, men fortsætter sit daglige virke i Bornerups A/S. Christians hustru Mona Søe-Larsen fortsætter ligeledes sit virke i Bornerups A/S som receptionist.

- Jeg har gennem de senere år overdraget den daglige ledelse til Casper og Carsten og koncentreret mig om at udvikle tillægsløsninger i Microsoft Business Central, som er firmaets hovedprodukt. Det er det, jeg brænder for, og det er det, jeg fortsætter med, nogen tid endnu. Jeg vil dog ikke afvise, at der nu bliver tid til en fisketur, hvis jeg en morgen kan se, at der er vindstille på Vesterhavet. Dette er en frihed, vi aldrig har haft tidligere, siger Christian Søe-Larsen.

Han er helt tryg ved overdragelsen til de yngre kræfter.

- Det er en fornøjelse at aflevere en forretning i god gænge og samtidig interessant for mig, at fortsætte mit daglige virke i et livsværk hvor unge, men rutinerede kræfter nu står bag roret, påpeger Christian Søe-Larsen.

Både Casper og Carsten Søe-Larsen er begge ydmyge overfor firmaoverdragelsen.

- Virksomheden har været hele vores fars liv, og Bornerups har altid været en del af vores liv. Vi glæder os til at videreudvikle virksomheden sammen med vores medarbejdere og ser en spændende og lys fremtid forude, siger Casper og Carsten Søe-Larsen.

Casper og Carsten Søe-Larsen overtog Bornerups A/S fra den 1. januar 2022. Overtagelsen markeres med en reception 28. januar.