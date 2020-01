Det er aldrig for sent: 12-talspige på 46 år

Majbritt Knudsen blev lykønsket af familie - her sin bror Knud Erik Kristensen - og studiekammerater, da hun fik sit studenterbevis som EUX-student overrakt. Hun føler, at alle døre er åbne for ?hende nu, og hun har store planer. - Jeg har nydt det hver dag. ?Det er et kæmpe privilegium at lære så meget nyt i min alder. Foto: Bo Lehm