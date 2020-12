Det er altså skidt det her: Tonsvis af affald på strandene i Thy

THY:I år er der indsamlet 30 tons affald langs kystlinjen i Thisted Kommune - og en tredjedel er samlet af frivillige. Ordning med strandkasser fortsætter. ”Strandingsaffald” står der på de pallekasser, der er opstillet 20 forskellige steder nær strandene langs Vesterhavets kyst i Thisted Kommune. Pallekasserne har stået der de seneste tre år som led i kampagnen Hold Danmark rent, og de virker.

I Thisted Kommune er der afleveret i ti tons affald fra havet i strandkasserne i år. Strandkasserne står ved affaldsstativer og toiletter.

Strandet hører hjemme i Vorupør og har specialiseret sig i at sortere, rense og granulere plast, inden den smeltes om til nye produkter. Og det er havplast i alle farver, der kan bruges. Hele processen foregår Vorupør. Privatfoto

Hjælp fra Strandet

Strandet i Vorupør er en af de virksomheder, som Thisted Kommune har et samarbejde med. Strandet arrangerer frivillige affaldsindsamlinger og bruger derfor strandkasserne meget.

Der kommer nyt affald ind efter hver storm og højvande, og Strandet står for mindst én event om måneden.

- 20-100 mennesker dukker op, når vi arrangerer indsamlinger. Der er folk, der er kørt fra Sønderborg for at være med. Det er en sag, der optager folk. I år alene har vi været med til at fjerne 4,5 tons, skriver Jens Wilhelm Jørgensen, der driver Strandet sammen med Julie Müller, i en pressemeddelelse.

Det er forskelligt, hvor indsamlingerne foregår.

- Det kommer an på, hvor vi synes, der ligger mest. Det er også vigtigt, at det ikke altid er Klitmøller eller Vorupør, siger Julie Müller.

Jens Wilhem Jørgensen og Julie Müller driver Strandet i Vorupør, hvor de genanvender forskellige former for plast.Privatfoto

Thisted Kommune værdsætter den indsats for miljøet, som Strandet yder. Til gengæld får Strandet leveret de fiskekasser, der samles ind langs kysten. Det bliver til et par hundrede på et år. De intakte afleveres til Hanstholm Havn - de øvrige laves til granulat og genanvendes i produktionen hos Strandet.

Strandet arbejder med formidling og involvering. De har skoletjeneste og inviterer gerne ind i det ombyggede autoværksted for at fortælle om havaffald og især plast.

- Hvis man selv ser, hvad der skyller i land og får en forståelse for, hvorfor det ender her, så begynder man at tænke anderledes, siger Jens Jørgensen

Havaffaldet føres til strandene af vind og havstrømme. Meget stammer fra engelske storbyer samt fra fiskeri og shipping.

Stor frivillig indsats

Thisted Kommune renser selv stranden langs Vesterhavets kystlinje én gang om året - fra Bulbjerg til Agger Tange. Resten af året klares affaldsindsamlingen af frivillige, og det er guld værd. De frivillige er nemlig i stand til at indsamle de helt små genstande og rester af fiskegarn. Affald, der lægges i strandkasserne af frivillige, udgør en tredjedel af den samlede mængde marint affald, der er indsamlet på kommunens kystlinje.

Politiker Kristian Tilsted (V) fra kommunens udvalg for klima, miljø og teknik bifalder den indsats.

- Det er flot og fantastisk, at en tredjedel af den samlede mængde er indsamlet af frivillige, siger han.

Strandkasserne, der bliver tømt løbende af kommunens medarbejdere, bliver nu et permanent redskab til at holde naturen ren i Thisted Kommune. Det glæder Kristian Tilsted, der er Thisted Kommunes repræsentant i KIMO, Kommunernes Internationale Miljøorganisation.

- Jeg synes, det er vigtigt at fortsætte med ordningen. Generelt er der et stort fokus på at passe på miljøet og klimaet, og i KIMO sætter vi fokus på havmiljøet. Vi vil ikke have affaldet tilbage i havet igen, siger Kristian Tilsted, der også fremhæver, at de rene strande sender et positivt signal til gæster i Thy.

Næste mulighed for at være med til at kæmme kystlinjen sammen med Strandet er 20. december.