Det er da bare for dumt: Snuppet med stoffer to gange samme weekend

THISTED:Det blev en forholdsvis indbringende weekend for politiets flex-patrulje, da den lagde vejen forbi Thisted. I hvert fald målt på antallet af sager, der vedrører narko. Og for en en thybo blev det også en weekend, hvor der var anledning til at hilse på politiet hele to gange. Resultatet af møderne blev indtil flere sigtelser.

Thyboen, der er født i 1985, mødte politiet første gang natten til lørdag på Østerbakken i Thisted. Her var han i selskab med en 10 år yngre yngre mand også fra Thy. Et tjek af de to mænd afslørede, at de var i besiddelse af kokain, oplyser lokalpolitiet i Thisted.

Klokken 03.55 natten til søndag løb den ældste af de to mænd igen på politiet. Denne gang sad han bag rattet i en bil. De politiet tjekkede ham, viste det sig, at han var påvirket af spiritus - og at han heller ikke havde kørekort. Desuden fandt poltiet, at han var i besiddelse af en mængde narkotika, som blev vurderet at være til videresalg. Mødet med politiet udløste yderligere tre sigtelser, en for spirituskørsel, en for at køre bil uden kørekort og en tredje for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Natten til lørdag sikrede endnu en thybo sig et par sigtelser efter et møde med politiet. Manden, der er født i 1989, blev stoppet på Østerbakken - og det møde udløste en sigtelse for kørsel i narkopåvirket tilstand - og for at føre bil uden kørekort.

Tidligt søndag morgen mødte en kun 16-årig ung mand politiet på Håndværkertorv i Thisted. Uheldigvis for den unge mand fandt patruljen ham i besiddelse af amfetamin, oplyser lokalpolitiet i Thisted, som har endnu en sag på listen over weekendens narkosager.

Den vedrører en kvinde fra Thy født i 1985 født i 1985. Da hun lørdag aften mødte politiet blev hun fundet i besiddelse af 1,8 gram amfetamin, oplyser lokalpolitiet i Thisted.