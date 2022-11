Det er en af kommunens største byer. Men uden plads til 40 gymnaster

KLITMØLLER:Byen er kravlet op i top fem på listen over de største bysamfund i kommunen. Men i modsætning til mange langt mindre byer i Thy, kniber det i Klitmøller meget med velegnede faciliteter til for eksempel et gymnastikhold.

Det mærker en lokal pensionistforening, De Frie Pensionister. Foreningen har et hold med 40 gymnaster, som tidligere har kunnet låne gymnastiksalen på Klitmøller Friskole. Men i takt med, at friskolen har vokset sig større og større, er det ikke længere muligt. Gymnastiksalen er ikke alene i brug til idrætstimer, den fungerer også som både musiklokale og almindeligt klasseværelse.

I stedet har holdet booket timer hver mandag formiddag i Æ Redningshus, det foreningsdrevne forsamlingshus på Ørhagevej.

Pladsen i det gamle redningshus er imidlertid så kneben, at det har været nødvendigt at dele sig i to hold. Og de gymnastikbolde, stepbrætter, vægte og andre redskaber, som gymnasterne plejer at bruge, de står nu og samler støv i et kælderlokale på friskolen. Der er ikke plads til dem i Æ Redningshus, og det er ikke praktisk muligt at transportere dem frem og tilbage hver gang.

- Så bortset fra nogle elastikker bruger vi slet ikke redskaber for tiden. Men heldigvis er vores instruktør god til at finde ud af, hvordan vi kan lave øvelserne på en anden måde, siger Grete Kragh, bestyrelsesmedlem i De Frie Pensionister og kontaktperson for gymnastikaktiviteten i foreningen.

Hun understreger, at foreningen er glad for samarbejdet med Æ Redningshus, der har stillet huset gratis til rådighed mandag formiddag. Ellers ville det koste en leje, som gymnasterne ikke havde mulighed for at betale.

Fysioterapeut Sara Sommer instruerer gymnasterne i Klitmøller. Foto: Bo Lehm

Heller ikke om aftenen ville holdet kunne få plads i friskolens gymnastiksal, fordi en del af gulvpladsen er optaget af musikinstrumenter. Og uden for normal arbejdstid ville det i alle tilfælde blive uden instruktøren, Sara Sommer fra Hanstholm Fysioterapi.

Hende vil holdet ikke undvære:

- Hun hjælper os, hvis der er nogle, der har nogle skavanker, og viser hvordan vi kan lave øvelserne, selv om man for eksempel ikke kan ligge på knæ. Så hende er vi rigtig glade for, siger Bente Homann, formand for De Frie Pensionister - og selv deltager på et af gymnastikholdene.

Beboerhus eller minihal

Men selv om det kan lade sig gøre i Æ Redningshus, så ændrer det ikke ved, at der i Klitmøller er rigtig stort behov for et sted til både gymnastik, og til når mange mennesker skal samles, påpeger Bente Homann. Det kunne være et beboerhus, eller meget gerne en minihal:

- Vi er 235 medlemmer i vores forening. Når vi for eksempel skal holde julefrokost, er vi nødt til at skrive, at det kun er de første 85, der kan komme med, fortæller hun.

Tidligere har byen kunnet bruge lokaler på plejecentret Klitrosen. Det er ikke muligt i samme grad, efter at Klitrosen for nogle år siden blev omdannet til et psykiatrisk bosted.

Ellers er Hummerhuset yderst på Ørhage den eneste kommunale bygning i byen. Men dette hus - hvor pladsen i øvrigt er begrænset - bruges af dels Biologisk Forening, dels af surfklubben NASA.

Klitmøller er en af de fem største byer i Thisted Kommune, men mangler mange af de faciliteter, som langt mindre byer i kommunen kan tilbyde, påpeger Bente Homann (forrest). Foto: Bo Lehm

Burde borgerne ikke selv ryste op med nogle penge til et beboerhus eller en minihal?

- Hvorfor skal man det, bare fordi man bor i Klitmøller, spørger Bente Homann.

- Vi har ingenting, alt er på private hænder. Det kan jo ikke passe, at en by, der snart er kommunens fjerdestørste, ikke har en kommunal bygning, siger hun.

Plads i andre haller

Torben Overgaard (K), formand for Thisted kommunes sundheds-, kultur- og fritidsudvalg, anerkender, at faciliteterne i Klitmøller ikke er fulgt med det seneste årtis kraftige befolkningstilvækst.

- Omvendt har vi rigtig meget halplads rundt om i kommunen. Jeg siger ikke, at det er nogen god løsning, at folk skal køre til andre byer. Men vi må se ind i, hvordan vi bruger pengene bedst muligt. For selv om Klitmøller har en størrelse, som berettiger til en hal, så er kommunens økonomi ikke bare lige til sådan et byggeri, siger han.

Bente Homann anerkender ikke argumentet om, at man kan bruge andre haller i kommunen.

- Det kan ikke passe, at 40 damer på 60 plus skal køre til andre byer. Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke skal have den samme service som andre byer af samme størrelse, siger hun.