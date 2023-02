Det er en ommer: Systemfejl lavede kludder i renovationsafgift

THISTED:Selv om det kun er få uger siden ejendomsskattebilletten for 2023 landede e-boksen hos borgerne i Thisted Kommune, er der nu en ny på vej.

Forklaringen er en fejl i kommunikationen mellem to systemer, det ene som holder styr på kommunens affaldsordning, det andet styrer de kommunale ejendomsskatter - herunder også opgørelsen af de beløb, der skal betales for renovation i 2023.

Og det er præcis her tingene er gået galt, forklarer sektionsleder Flemming Christensen, affald og ejendomme i Thisted Kommune, om grunden til, at det beløb, der på ejendomsskattebilletten er oplyst som udgiften til renovation, er sat for lavt.

- Selvfølgelig er det ærgerligt, at opgørelsen nåede ud i e-boksene inden systemfejlen blev opdaget, siger Flemming Christensen om årsagen til, at der inden længe lander en nu ejendomsskattebillet i borgernes e-boks. Denne gang påført det rigtige beløb for dette års renovationsopkrævning.

Første rate af årets kommunale ejendomsskatter forfalder 1. marts, og Flemming Christensen forklarer, at der lige nu arbejdes på at få de nye opgørelser med de korrekte tal sendt ud inden den dato.

Differencen mellem det forkerte og det korrekte beløb for årets renovationsopkrævning svarer nogenlunde til 25 procent, men der er ikke tale om, at kommunen har glemt at opkræve moms, forklarer Flemming Christensen.

- Der er ikke længere moms på renovation. Taksten er momsfri, så det er et tilfælde, når differencen mellem det rigtige og det forkerte beløb svarer til momssatsen, siger Flemming Christensen.

For de, der ikke kan vente med at se den korrekte renovationsopgørelse til den nye ejendomsskattebillet bliver sendt ud, er der hjælp at hente på www.affald.dk. Her er det ved hjælp af NemID eller MitID er muligt at logge sig på og klikke sig frem til regningsoversigten for renovation.