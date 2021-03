Det er noget skidt: Hærværk mod offentlige toiletter

THISTED:- Det er vores mulighed for at komme på toilet, men vi er jo ikke ene om at benytte det. Vi er omkring 14 chauffører fra Dantaxi, som holder her på havnen. Og ind imellem kommer vi ind på et toilet, der er blevet overmalet, eller også er der svinet og sparket ting i stykker.

Knud Erik Madsen, bedre kendt som Buller, er steget ud af sin taxabus for at træde af på naturens vegne. I dag er der ikke noget i vegne med den kabine, han udser sig i det nydelige gulmurede toilethus med tegltag på Thisted Havn.

- Og jeg vil rose kommunens folk for at gøre alt, hvad de kan for at holde toiletterne. Så sent som i går havde de gjort forårsrent og nærmest haft det hele skilt ad og samlet igen, siger han.

- Så pænt er her ikke altid, siger Buller.

Syv tilfælde anmeldt på én gang

Men i weekenden skete der et omfattende hærværk på bygningens handicaptoilet, som Thisted Kommune anmeldte til politiet allerede søndag. Døren til kabinen var blandt andet revet ud af væggen og den automatiske døråbner ødelagt. Skaden er opgjort til 21.250 kroner. Kommunen havde samlet syv tilfælde af toilethærværk sammen for perioden fra slutningen af januar og til nu og anmeldt dem på én gang. To af ødelæggelserne gik ud over toilettet ved Snedsted Station, der fik knust ruder i døre for tilsammen 5600 kr. Toiletterne på I. P. Jacobsens Plads, Store Torv og i Frederiksgade har været udsat for afmontering af toiletsæder med ødelagte hængsler til i alt 4500 kr. Endelig var kommunens toilet på Vesterhavsgade i Vorupør midt i marts udsat for ødelæggelse af en dør til 3000 kr.

Kommunen må selv betale

Altså i alt ødelæggelser for 34.350 kr. på et par måneder. Penge som kommunen selv må dække som selvforsikrende. Sektionsleder Flemming Christensen, der har ansvaret for Thisted Kommunes bygninger, har svært ved at sige, om det er et tiltagende problem.

- Det tager ofte lidt tid, før vi opdager skader på toiletbygningerne. Derfor havde der hobet sig sager op, som vi anmeldte på én gang. Sidste forår låste vi vores offentlige toiletter ned under den første coronabølge. Det har vi ikke gjort i denne omgang, fordi det gav utilfredshed og andre udfordringer, at w.c.’erne ikke var åbne. Vores indtryk er, at hærværket er drengestreger og ikke noget, der er planlagt, siger Flemming Christensen.