Det fede efterskoleliv: Flere talenter skal til Thy

Thy Sportsefterskole satser på eliten inden for badminton og svømning. Derfor er der indgået samarbejde med Thisted Svømmeklub og Thisted Badmintonklub, som her er repræsenteret af Tommy Siim og Jørgen Sølvkjær. I midten ses forstander Brian Højer Nordstrøm. Mads Bjørn Hansen fra Thisted Svømmeklub havde ikke mulighed for at være til stede.