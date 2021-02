Det gode liv: Nu skal der laves en plan!

THISTED:Thisted Kommune har nemlig sat gang i arbejdet med en ny plejeboligplan, der blandt andet skal indeholde det forventede behov til antallet af plejeboliger i fremtiden. Den skal også komme med et bud på, hvor plejeboligerne skal placeres, og hvordan de skal fungere og se ud. Vi bliver alle ældre, og på et tidspunkt i vores liv kommer langt de fleste af os til at stå i en situation, hvor vi får brug for hjælp og støtte.

Inden plejeboligplanen bliver til, ønsker Thisted Kommune at tale med så mange thyboer som muligt om deres ønsker til alderdommen, og hvordan de gerne vil bo.

- Vi vil gerne skabe nogle rammer for alderdommen, som gør det muligt for os alle at leve det hverdagsliv, vi ønsker - også når vi bliver ældre og får behov for hjælp. Men vi har alle forskellige behov og ønsker til, hvordan det liv skal se ud, og derfor vil vi rigtig gerne have thyboerne med på råd, siger Tue von Påhlman, der er direktør for social og sundhed i Thisted Kommune.

Man kan give sin mening til kende tirsdag 9. februar mellem klokken 15.00 og 18.00, hvor Thisted Kommune holder et digitalt borgermøde.

På borgermødet vil fremtidsforsker Anne-Marie Dahl holde et oplæg, hvor hun kommer med fire bud på, hvordan fremtidens ældre ser ud, og hvilke ønsker de kunne have til det gode liv. Bagefter vil alle deltagere få mulighed for at diskutere, hvordan de ser på fremtidens ældre og det gode ældreliv i mindre grupper.

Vi bliver ældre

Baggrunden for borgermødet er en demografisk udvikling i Thy og resten af Danmark, der betyder, at der bliver flere og flere ældre borgere.

- Det er ikke muligt at gøre det samme, som vi gør i dag, men det er nødvendigvis heller ikke det rigtige, da kommende generationer kan have helt andre behov og forventninger, siger Tue von Påhlman.

I efteråret besluttede kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2021 efter en indstilling fra social- og sundhedsudvalget, at det er nødvendigt at udarbejde en ny plejeboligplan.

Tue von Påhlman håber, at der er rigtig mange, der har lyst til at deltage i borgermødet, så kommunen får det bedst mulige grundlag at arbejde ud fra, når rammerne for fremtidens ældrepleje skal planlægges.

Alle borgere i Thisted Kommune kan deltage. Af hensyn til den praktiske gennemførelse af det digitale borgermøde er tilmelding nødvendig. Du kan læse mere på www.thisted.dk/aeldreliv

www.thisted.dk/aeldreliv