Det handler om rent vand: Påbud skal sikre grundvand

THISTED:Thisted Kommune er klar til at give påbud om at undlade brug dels af pesticider, dels af nitrat på flere matrikler, hvis det ikke er muligt at opnå det gennem frivillige aftaler. Det sker for at sikre grundvandet i en række såkaldte boringsnære beskyttelsesområder.

I denne uge besluttede en enig kommunalbestyrelse, at "Thisted Kommune er villig til at give påbud om dyrkningsrestriktioner" på et antal matrikler i boringsnære beskyttelsesområder. To af dem er i borgmester Niels Jørgen Pederens besiddelse, så han måtte erklære sig inhabil og forlade kommunalbestyrelsens mødesal, mens sagen blev behandlet. Borgmesteren var således en af de 49 lodsejere, der dyrker arealer indenfor i alt 15 boringsnære beskyttelsesområder i kommunen.

Viceborgmester Jens Kr. Yde (K), der i borgmesterens fravær stod for mødeledelsen, da sagen blev behandlet, understregede, at håbet var, at det var muligt at gennemføre dyrkningsrestriktionerne i de boringsnære beskyttelsesområder gennem frivillige aftaler.

Af sagsfremstillingen til kommunalbestyrelsen fremgår, at SKAT kræver, at der er truffet en politisk beslutning om "påbudsvillighed på matrikelniveau", hvis en lodsejer skal opnå skattefritagelse for sin erstatning ved frivilligt at indgå en aftale om dyrkningsbegrænsninger i et boringsnært beskyttelsesområde, både når det gælder brug af pesticider og i forhold til nitratfri drift af jorden.