Det har krævet noget blod: Kæmpe fest for frivillige donorer

THISTED:4500 portioner blod.

Det var, hvad de 2200 frivillige donorer hos Bloddonorerne i Thisted lagde arm til sidste år. Blodet rakte til at hjælpe 12000 patienter - og mængden af tappet blod var så stor, at 2021 rent faktisk blev et rekordår.

Det oplyste overlæge Bettina Sørensen fra scenen i Thy Hallen, hvor op mod 1700 bloddonorer med ledsagere kvitterede for oplysningerne med en af de mange klapsalver, der blev sendt afsted mod scenen allerede inden det show, de fleste var kommet for at overvære var gået i gang.

Søren Ejer Lindgaard og Karen Vestbjerg er begge jubilarer. De har givet blod henholdsvis 100 og 50 gange. Foto: Jens Fogh-Andersen

Andre klapsalver lød, da to flittige donorer blev hædret for deres indsats over en lang årrække som donorer. Det var Søren Ejner Lindgaard, der havde givet blod 100 gange, og Karen Vestergaard, der havde lagt arm til en tapning et halvt hundrede gange. En tredje donor, 75 gangs jubilaren Gunhild Christensen, var forhindret i at møde frem fredag aften.

Selv om Bettina Sørensen med sine tal dokumenterede, at Bloddonorerne i Thisted er flittige til at lægge arm til en tapning, opfordrede hun dem til at blive ved - og til at tage en kammerat med, næste gang, de skal i blodbanken til en tapning.

For selv om rigtig mange af de donorer, der kom til festen, havde en ledsager med, har Klaus Jensen, formand for Bloddonorerne i Thisted, flere gange slået til lyd for behovet for flere arme at stikke i. De 2200 donorer, som er aktive i dag, mangler faktisk i omegnen af 500 nye donorkolleger, har Klaus Jensen tidligere sagt. Og henvendelsen er rettet til mennesker i alderen fra 18 til nu 75 år.

Bloddonorfest i Thisted blev et show med masser af musik og stand-up comedy. Her er det Poul Krebs på scenen. Foto: Jens Fogh-Andersen

Men fredag aften stod i festens tegn, og den begyndte for alvor da klokken var henad halv otte og fortsatte til kort før midnat, da Jonah Blacksmith takkede af efter at have leveret en koncert, som ikke bare fik klapsalverne til at runge, men også gjorde det svært for rigtig mange at sidde stille på stolene. Der blev også danset.

Poul Krebs med band slog tonen an til et godt show. Foto: Jens Fogh-Andersen

Forinden havde Poul Krebs med band som første mand på scenen slået tonen an til en god fest, og den blev ikke ringere, da stand-up komikeren Nikolaj Stokholm tog over med sit bidrag til en aften, som helt sikkert fik blodet til at løbe lidt hurtigere i årene hos publikum.

Showet gentages i aften, lørdag, med samme indhold og et ligeså stort publikum.