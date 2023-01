Det har lange udsigter før bølger bliver en god forretning

HANSTHOLM:Selv om der er masser af bølger omkring Hanstholm, er det indtil videre kun surferne, der har glæde af dem.

I øjeblikket arbejder Hanstholm Havn på at udvikle nye forretningsområder med afsæt i produktion af grøn energi - ikke mindst fra vindmøller, men når det gælder muligheden af at udnytte bølgerne til produktion af grøn energi er tidsperspektivet noget længere.

Bølgeenergianlægget Wave Star, den hidtil mest konkrete satsning på at udvikle teknologi til at udnytte energien i bølgerne ved Hanstholm, blev i 2013 flyttet fra Roshage-molen ind i havnen for at gennemgå en teknisk opgradering. Anlægget kom aldrig i drift igen.

- Vi må erkende, at udviklingen af bølgeenergi ikke er gået så stærkt, som det er set på andre områder, siger borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) om årsagen til, at bølgeenergi her og nu ikke er en del af havnens grønne energisatsning.

- Bølgeenergi er stadig et pionerområde, og skal der ske noget, vil det kræve mere politisk bevågenhed. Lige nu er bølgeenergi et nicheområde, hvor der tilsyneladende ikke er de store penge eller store investorer til rådighed, konstaterer borgmesteren og tilføjer, at selv om den kommercielle udnyttelse af bølgekraft endnu lader vente på sig, har Hanstholm havn stadig føling med området.

- Hanstholm har stadig et testcenter for bølgeenergi, siger Niels Jørgen Pedersen med henvisning til de testfaciliteter, DanWEC-fonden har i et område sydvest for havnens vestmole. Fonden blev stiftet i 2010 og har som formål at støtte udnyttelsen af bølgeenergi i Danmark, "herunder gennem at udvikle, eje, udleje og drive faciliteter til test, demonstration og vidensopsamling", fremgår det af ledelsesberetningen i fondens 2021-årsrapport,der er den senest tilgængelige.

-Realistisk vil bølgeenergi ikke bidrage til havnen som forretning i de kommende år. Det vil være vindmøller på land og til havs, serviceopgaver i forhold til opbygning og servicering af havvindmølleparker, CO2-lagring, gods og fisk, siger Niels Jørgen Pedersen og tilføjer, at en genoptagelse af færgedrift på Hanstholm Havn ikke er et nyt forretningsområde.

- I modsætning til andre havne er Hanstholm nu i den gunstige position, at havnen har masser af baglandsareal. Ikke kun på havnen, men også i industriområdet. Det er en fordel i bestræbelserne på at blive installationshavn for havvindmøller.