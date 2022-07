Det kan blive for besværligt: Lemper regler for midlertidige udstillinger

THISTED:I april strakte Thisted Kommune sig rigtig langt i forhold til det mulige indenfor reglerne, da der blev besluttet at give tilladelse til at genåbne blomsterudstillingen "Håb - naturens stemme" i en tidligere auktionshal i Hurup. Udstillingen var tidligere lukket, fordi den ikke kunne godkendes efter reglerne i bygningsreglementet, BR18.

- Kommunen strakte sig langt for at gøre det muligt at afvikle udstillingen. Det var fint, for det har været medvirkende årsag til, at der nu er fundet en løsning, der gør det muligt at lave den slags midlertidige udstillinger uden de store krav til dokumentation, som udstillingen i Hurup blev mødt med, siger folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen (V).

Torsten Schack Pedersen (V) gjorde den daværende indenrigs- og boligminister opmærksom på den tunge og dyre procedure for godkendelse af en midlertidig udstilling. Ministeren lovede at undersøge, om reglerne kunne lempes uden at gå på kompromis med sikkerheden - og nu er det sket. Arkivfoto: Claus Søndberg

Med et spørgsmål til daværende indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek fik han foranlediget, at ministeren bad Bolig- og Planstyrelsen undersøge, om det var muligt at lempe reglerne uden samtidig at gå på kompromis med sikkerheden ved afvikling af midlertidige indendørsarrangementer. Det har nu vist sig muligt.

Ændringerne er foranlediget af de problemer, der opstod i forbindelse med afviklingen af blomsterkunstneren Johnny Haugaards udstilling i Hurup, men med virkning fra 1. juni er der nu lavet en række lempelser for afvikling af indendørsarrangementer i lokaler, der ikke er godkendt til forsamling. Det er blandt andet lagerhaller, avls- og driftsbygninger, kontorer og undervisningslokaler.

- Ændringerne af reglerne betyder, at det nu er muligt at lave arrangementer, hvor op til 1000 personer er samlet samtidig - og gøre det i højest 50 dage årligt, når der er tale om indendørs arrangementer i lokaler, der ikke er godkendt til forsamling, siger Torsten Schack Pedersen.

Ændringen af reglerne betyder, at kommunen kan foretage den tekniske byggesagsbehandling af brand- og konstruktionsforholdene, men med mulighed for at indhente sagkyndig bistand.

- Sagen om udstillingen i Hurup har medført, at vi nu har nogen mere håndterbare regler. Vi behøver ikke længere end tung og dyr godkendelsesproces for midlertidige indendørs arrangementer, men kan klare det med en smidigere dokumentation omkring flugtveje og brandsikkerhed, siger Torsten Schack Pedersen og tilføjer, at de nye godkendelsesregler for midlertidige indendørs arrangementer vil komme kulturmødet på Mors til gavn.