Det kan man kalde hestekræfter: Verdens største hesterace på dyrskue

THISTED:På dyrskuepladsen i Thisted var der halvt så mange dyr som forrige år. Det skyldtes blandt andet et salmonellaudbrud, der havde afskrækket nogle af de faste udstillere. Men alligevel var der mødt en hel masse mennesker op, for at nyde de skønne kvæg, heste, får og kæmpemæssige maskiner.

Én af de udstillere, der var mødt op var Tommy Elkjær Iversen fra Vinderup med verdens største hesterace, nemlig Shiren. På trods af 22 point ud af de max 24, så var han stolt af at kunne vise den store hest frem.

- Vi er taget herop for at fremvise og støtte op om dyrskuet. Vi fik det af vide sidste weekend, at der ikke var ret mange heste. Vi har valgt at sige, at vi drøner op. Vi tog tre ponyer og den her hest med, og så kørte vi op, og så udstillede vi, fortalte han.

Udover den store Shire-hest tog Tommy Elkjær Iversen også sine tre ponyer med. Foto: Tobias Nguyen

Det var første gang at verdens største hesterace kiggede forbi Dyrskuet Thy-Mors. Den ni år gamle, 174 centimer høje hest, var så stor, at dommerne ikke vidste, hvordan den skulle bedømmes. Derfor var der også stor nysgerrighed hos forbipasserende.

- Mange ved ikke, at der står en flok heste nede bagved. Så vi valgte at gå op mellem alle maskinerne, da vi var færdige med at bedømme hende. For at fremvise, hvor rolig hun er, sagde Tommy Elkjær Iversen.

Den kæmpestore hest stjal hurtigt rampelyset på Dyrskuet Thy-Mors. Foto: Tobias Nguyen

Arvelig udstilling

Udover den store hest kunne man også opleve en masse store maskinerier, konkurrencer i den store ring og ikke mindst de mange kvæg. Her var der en helt bestemt udstiller, der hvert år besøger dyrskuet. Peder Kappelgård skulle for første gang udstille, siden han udstillede med hans far for godt 20 år siden.

- Det kræver meget tid at udstille og konkurrencen er hård. Da jeg var barn, der udstillede vi altid, så det er hyggeligt at være tilbage. Jeg kan godt lide stemningen herude, fortalte han.

Peder Kappegård udstillede sine tre kvæg, og det var første gang han var tilbage som udstiller, siden han sidst udstillede med sin far for 20 år siden. Foto: Tobias Nguyen

Det var altså en fornøjelse for den garvede landmand at være tilbage som udstiller, også selvom han heller ikke var helt tilfreds med pointene. Han havde tre kvæg med i den tung klasse, og én af dem fik 23 point mens de to andre fik 22 point.