Det kører derudaf: Thisted kåret som årets nordjyske transportkommune

THISTED:Thisted kåret til Årets Transportkommune i Region Nordjylland for andet år i træk.

Prisen uddeles af brancheorganisationen for den danske vejgodstransport, ITD, der hædrer de kommuner, som har gjort mest for transportområdet.

ITD fremhæver Thisted for at gøre en særlig indsats for at skabe et velfungerende vejnet og gode forhold for lastbiltransporten. På landsplan ligger kommunen som nummer ni og fremhæves af ITD som forbillede for resten af regionen, fremgår det af en pressemeddelelse fra ITD.

- I kommunen finder man nemt parkeringspladser til lastbilerne, og man er godt med, når det kommer til at sende opgaver med vejgodstransport i udbud til de private vognmænd i området, siger ITD’s bestyrelsesformand Christian Sørensen Madsen.

Borgmester Ulla Vestergaard (S) glæder sig over anerkendelsen.

- Den har stor værdi for kommunen, fordi de løsninger og investeringer, vi i det seneste år har lavet, bl.a. med fokus på hovedvejnettet A26/34 og A11, bedre parkeringsforhold og lokale udbud, er lavet sammen med erhvervslivet. Det, at kommunen og de lokale erhvervsdrivende kan gå sammen og i en dialog finde ud af, hvordan vi bedst understøtter hinanden og får trafikken til at glide bedst muligt, er rigtig vigtigt, siger Ulla Vestergaard.