Det kunne være gået helt galt: Lastbil overså vigepligt

ØSTERILD:En filippinsk chauffør som kørte en polsk lastbil kørte over for ubetinget vigepligt. Klokken 9.25 tirsdag kom lastbilen med påhængsvogn kørende af Hjardemålvej og ville i krydset ved hovedvej 11 svinge til venstre mod Fjerritslev. I krydset stopper han op, og i samme øjeblik kommer en personbil kørende i vestlig retning og rammer påhængsvognen. Den filipinske chauffør er nu sigtet for ikke at over holde sin vigepligt.

Der skete ingen personskade i forbindelse med uheldet.

Ikke lang tid efter havde lokalpolitiet fra Thisted endnu en opgave at tage sig af i Østerild; Kort for middag blev en 25-årig mands stoppet på Østerild Byvej. Han kørte med euforiserende stoffer i blodet og havde desuden ikke førerret. Det vanker der nu et par bøder for. Ejeren af bilen får også en hilsen fra politiet for at have overladt bilen til den unge mand.