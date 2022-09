Det ligner et byggeboom: 45 nye almene familieboliger på vej

THY:Fire lokalsamfund i Thisted Kommune kan nu se frem til at få tilsammen 45 nye almene familieboliger.

Det er Agger, hvor Hurup Boligselskab vil bygge 10 almene familieboliger og Hurup, hvor selskabet vil opføre 12 boliger på Svanevej. Thisted Bolig er klar til at bygge 11 boliger på Kirkebyvej i Nors samt 12 boliger på Lervej i Nr. Vorupør.

Kommunes udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik har på ugens møde indstillet, at kommunalbestyrelsen godkender budgetterne for de fire projekter, siger udvalgsformand Jens Kr. Yde (K).

- Ud over de fire har vi forhåndsgodkendt yderligere et par almene byggeprojekter ,så vi er godt med, siger Jens Kr. Yde og tilføjer, at meget taler for at se på, om projekterne samlet dækker det nuværende behov for den type boliger.

Hurup Boligs projekt i Agger skal realiseres på den gamle boldbane ved Rubyvej. Seks af boligerne bliver på 91 kvadratmeter, fire på 108 kvadratmeter. Den forventede månedlige husleje bliver på 6.438 kroner for de små boliger, og 7.641 kroner for de store. Anlægsprisen bliver 20,46 mio. kroner.

Udvalget har også godkendt budgettet for Hurup Boligs byggeri af 12 almene familieboliger på Svanevej i Hurup. Her skal der bygges for samlet 26,736 mio. kroner. Projektet omfatter fire boliger på 99 kvadratmeter med en forventet månedlig husleje på 7.037 kroner, samt otte boliger på 113 kvadratmeter. Her bliver den forventede husleje på 8.082 kroner.

Thisted Boligs byggeri på Lervej i Hurup koster samlet 20,9 mio. kroner. Det omfatter seks boliger på 74 kvadratmeter og seks på 85 kvadratmeter. Den forventede månedlige husleje bliver på henholdsvis 6053 kroner for de mindste boliger og på 6581 kroner for de store.

Selskabets byggeri på Kirkebyvej i Nors løber op i 20,577 mio. kroner. Det omfatter fem boliger på 77 kvadratmeter og seks på 95 kvadratmeter. Den månedlige husleje forventes at blive på 6287 kroner for en bolig på 77 kvadratmeter og på 7173 kroner for en af de seks store boliger.