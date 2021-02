Det Nordatlantiske Fyr mister sin leder

HANSTHOLM:Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm skulle være et sted, hvor gæsterne kunne få kunstneriske oplevelser af høj kvalitet - ud over oplevelsen af de fredede bygninger og udsigten fra fyrtårnet.

Det har været ambitionen hos bestyrelsen for den selvejende institution, som har drevet fyrkomplekset siden den gennemgribende renovering for nogle år siden.

Men den ambition bliver nu sat på stand by. Og bestyrelsen har set sig nødsaget til at afskedige den daglige leder, Marie Louise Klitgaard Nielsen, med virkning fra udgangen af april.

- Det er udelukkende på grund af økonomien, understreger formanden for Det Nordatlantiske Fyr, Preben Dahlgaard.

Vi må gentænke konceptet

Trods mange besøgende sidste år har fyret været ramt af coronaen, fordi man måtte undvære næsten alle de arrangementer, som også er en del af indtægtsgrundlaget. Den selvejende institution havde ingen mulighed for at gøre brug af statens kompensationsordninger, men fik i sidste måned en ekstrabevilling fra Thisted Kommune. Til gengæld slog erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalget fast, at man så ikke skulle regne med flere penge.

- Så må vi indrette os efter de midler, vi har, og vi må gentænke hele konceptet. Vi har ikke løsningen endnu, men vi skal lave et budget, der er i balance, siger Preben Dahlgaard.

En af indtægtsmulighederne er øget udlejning af alle de fem lejligheder, som er en del af fyrkomplekset. Indtil nu er det primært tre af lejlighederne, der er blevet lejet ud - til turister, og til længerevarende ophold for kunstnere og forskere. Den selvejende institution planlægger at gøre noget mere for at markedsføre lejlighederne.

I år er der planlagt tre udstillinger som den sidste del af kunstprojekter Hanstholm Art Space. Deres gennemførelse under en fortsat pandemi er dog usikker, fordi​ en del af udstillerne er udlændinge.

Uden den daglige leder har fyret kun én halvtidsansat medarbejder, der står for bl. a. rengøring og for at åbne og lukke.